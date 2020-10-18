日本首相菅义伟上任首个外访 今抵越南寻战略合作

日本首相菅义伟今天启程开始上任后第一次出国访问，首站越南，随后再访印度尼西亚。日本内阁官房长官加藤胜信（Katsunobu Kato）昨天透露，按计划，菅义伟首相将同越南政府总理阮春福举行会谈。

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据越南官方的人民报说，日本政府10月16日公布该国首相菅义伟（Suga Yoshihide）从10月18日至21日对越南和印度尼西亚进行正式访问，以增进日本与东南亚这两个重要国家之间关系的相关信息。

菅义伟首相将同阮春福总理讨论促进越日纵深战略伙伴关系的措施。菅义伟首相将提及两国在东盟于2020年11月举行的系列领导人会议上的合作。访越期间，预计日本首相将就日本对东盟的政策发表重要讲话。

在印度尼西亚，菅义伟首相将同佐科维多多总统讨论新冠肺炎疫情防控及各领域的合作措施，旨在深化日本印尼战略伙伴关系。

在越南和印度尼西亚期间，日本首相将在此次出访提出实现“自由与开放的印度太平洋”的合作方式，同时讨论东海局势、朝鲜问题等共同关心的地区和国际事务。

据该报道，当天在东京举行的一个论坛上，菅义伟表示，越南和印尼是实现“自由与开放的印度太平洋”目标中必不可少的两国国家。菅义伟首相希望通过此访能让国际社会和国内人民更加了解东京在实现该地区繁荣与和平中发挥关键作用的愿望。该报道说，菅义伟首相访问越南和印尼之旅为期4天，这是菅义伟自9月16日就任首相以来的首次出访。