「樱花返乡会」推动在阳明山建昭和天皇樱之缘纪念碑遭北市府拒绝

一个由台日两地人士组成的亲日团体「樱花返乡会」，最近向台湾官方表达希望在阳明山建立「昭和天皇樱之缘」纪念碑，预定明年花季前完工，以便跟日本皇居附近一座同款的碑遥相呼应。「阳明山国家公园」管理处研议后，同意这座碑可以立在阳明山花钟所在的「阳明公园」内，但被台北市政府官员拒绝，市政府说，为什麽要在我们的国土设立日本天皇的碑？

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根据「樱花返乡会」设碑的说明资料，该会今年初已经把日本昭和天皇1923年视察台湾时在阳明山所种植的樱花树分株，由内政部营建署代表送回日本栽种，藉以祝贺昭和天皇的孙子日皇德仁登基。

日本为了感谢台湾推行樱花返乡友谊，决定在东京皇居北之丸公园建置醒目的「樱之缘纪念碑」园区，明年三月将由皇室及内阁要人主持揭碑仪式，彰显日本皇室及政府对台湾的重视。因此该会也希望在阳明山「花季赏樱游客常到的地点」，建立醒目的同款纪念碑，与日本皇居公园的碑遥相呼应。

由于台湾内政部营建署对日本这么友好，营建署所管辖的「阳明山国家公园管理处」当然不敢怠慢，阳管处收到申请后评估认为，花钟所在的「阳明公园」，日据时期是台湾矿业钜子山本义信拥有的「羽衣园」，加上「樱花返乡会」主张设碑地点需符合赏樱人潮聚集，以及与日皇室设碑处层级对应两项条件，在不影响山中生态、尽量支持的原则下，因此建议设碑于「阳明公园」。

但「阳明公园」属于台北市政府管辖，台北市政府公园路灯管理处明确表示，已经婉拒这项申请。市府官员说，「知道这个会背后是什么人」，但本案缘自「阳明山国家公园」管理处2019年赠送「昭和樱」给「樱花返乡会」，赠碑业务理应由阳管处主政，市府官员还反问，阳明山是我国国土，「为何要设立『昭和天皇』碑？」

「樱花返乡会」联络人杜俊贤也证实有这项规划，他说，该会台湾会长是前政务委员黄石城，日方则是前首相安倍晋三的母亲安倍洋子。日方有意赠碑，相关事宜与台湾的驻日代表处一直有联系。

不过台湾外交部表示，台日关系协会经查台北外交部本部及驻日本代表处，都没有接获此案相关资讯，认为此案应由内政部负责。