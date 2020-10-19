人权观察报告指朝鲜司法酷刑逼供猖獗，被拘留者待遇“比动物还不如”

国际人权组织“人权观察”周一公布报告指，朝鲜司法体系中的审前拘留普遍存在严刑拷打、羞辱和逼供现象，被拘留者的待遇“比动物还不如”。

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总部位于美国的人权观察组织表示，他们曾与数十名曾被拘留人士及朝鲜前官员面谈，谴责朝鲜拘留所普遍存的酷刑现象。朝鲜被指存在大规模侵犯人权行为，但外界对这一“封闭”国家的司法运作所知甚少。

受访者表示，审前拘留“特别严酷”，被拘留者受到虐待，经常被殴打。 一名前朝鲜警官说：“法规禁止殴打犯人，但我们必须要在调查期间取得供词。因此，你必须殴打他们才能认罪。”

曾遭拘留的人士说，他们有时被强迫跪着或双腿交叉盘坐保持不动连续16个小时，稍有晃动就会遭受惩罚，惩罚从徒手、用棍子或皮带殴打，到逼迫他们在监狱院子里绕圈跑一千次等等。

曾遭拘留的朴智哲说：“你在那里的待遇连动物都不如，直到最后就变得和动物一样。”一些女性受访者说，她们遭到了性侵。50多岁、2015年逃离朝鲜的商人金善英（Kim Sun Young）说，自己在拘留所被审讯人员强奸。另一名警员在审讯时对她动手乱摸，说她不能反抗。

人权组织的报告中呼吁平壤当局“停止对拘留人员的严厉酷刑及残酷、不人道和羞辱人格”，并敦促韩国、美国和其他联合国会员国“对朝鲜政府施加压力”。

朝鲜始终声称尊重人权，并指责国际社会对其的批评是旨在诋毁“神圣的社会主义制度”。