日本首相菅义伟与越南同理阮春福举行会谈

正在越南访问的日本首相菅义伟，19日上午与越南总理阮春福举行会谈，两首脑以加强在东海和南海活动的中国为背景，确认为实现自由开放的印度洋太平洋展开合作。在会谈中，双方还同意包含防卫装备等武器出口在内的安全保障方面的合作。

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在会谈开始时，阮春福总理就两国关系指出：越南和日本具有共同的战略利益，是最重要的战略伙伴。

菅义伟首相指出：日本已经明确了以自由开放的印度洋、太平洋这一构想，与东盟各国为首的该地区的各国积极接触的战略，在菅义伟政权下，这一方针也不会改变。

今年越南是东盟轮值主席，越南在南海问题上和中国存在争议，两首脑希望共同推进自由开放的印度洋太平洋的构想牵制中国。

目前，越南正在成为日本在经济与人员往来方面的重要合作伙伴，根据日本贸易振兴机构（JETRO）发布的2019年海外经济调查，在日本企业力争扩大业务的海外国家和地区中，选择中国的比例大幅降低，同比从55.4%下降到48.1%；选择越南的比例则上升，首次超过40%以上，两首脑确认了双方在新型冠状肺炎感染症方面合作的方针，并同意在口罩等医疗用品及汽车零件产业供应链上加强合作，形成产业供应链的多元化，以避免对中国的过渡依赖。

两首脑还一致同意重启两国商贸人员短期出差的往来。

在会谈后的记者会上，菅义伟表示：有关日本和越南防卫装备品和技术的转移的协定，已达成了“实质上的共识”。

菅义伟19日午后，将发表有关东盟外交的基本方针的讲演，20日抵达印度尼西亚加尔各答

与印尼总统佐科举行会谈，21日举行记者会，同日归国。