澳大利亚13年来首次决定与美印日联合海上军事演习

澳大利亚国防部长19日晚间宣布,澳大利亚11月将与美,日,印三国一道,,在阿拉伯海和孟加拉湾水域,联合举行军事演习.。这是自2007年以来，澳大利亚首次参与这样大规模的海上联合军演。

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澳大利亚国防部长宣布这一决定时虽然并没有明确指明演习针对谁，但防范中国显然是这次演习的目的。琳达-雷诺茨19日晚表示，演习目的是要显示我们维护印度太平洋地区继续开放与繁荣的共同决心。

印度国防部长此前宣布，这项演习将在阿拉伯海和孟加拉湾水域展开。

印度是这项演习的主导国。演习代号为马拉巴尔（Malabar)。原本是美国与印度两国的双边军演。2015年时扩大到日本。

中国近年来在亚太地区的经济、政治和军事实力不断成长，尤其是在缅甸、斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉等周边国家的影响力迅速扩大，引发地区一些国家，尤其是印度的不安。而错综复杂的地缘政治格局正不断增加印太地区的不稳定性。一方面中美关系持续紧张的，另一方面，中国与澳大利亚，与印度的关系也变得日益困难。中印边界今年6月40年来首次发生有人员伤亡的流血冲突，此后双方军队虽多次对话，尝试化解冲突，但未能如愿；澳大利亚近年来则意识到中国影响力渗透的严重性，连续采取措施应对，也因此招来中国方面的经济制裁。与此同时，中国在南海的扩张努力也引发越南、印度尼西亚等其他对一些南海水域同样有主权声索的国家的不满，日本也对中国海警船只不断闯入双方有主权争议的水域提出抗议。再加上台海两岸政治紧张关系，印太地区战略形势格外紧张。

美国政府近期试图推动美、日、印、奥四国组成战略联盟，共同遏制中国影响力的扩张。这次预计在11月进行的美日印澳四国联合军演可以说是这项努力的具体延续。预计也将引发北京方面的强烈反弹。