菅义伟结束访问越南 双方交换12种合作备忘录

在河内访问的日本首相菅义伟19日在河内与越南总理阮春福举行会谈，确认为实现自由开放的印度洋太平洋展开合作，日本和越南官民还交换了12种合作备忘录。

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19日，越南在总理官邸举行了欢迎仪式，在首脑会谈中，日本方面同意对越南中部的水灾进行援助，并在分享国土强韧化方面的信息与学识方面达成一致。

两国首脑在军事合作方面也达成实质上的共识，同时双方官民交换了12种合作备忘录，其中包括有关胡志明市的都市开发、日本法务省与越南司法部的合作、关于越南住友商事和越南北部的兴安省团地建设合作等的备忘录。

双方还就越南方面解禁日本产蜜柑向越南的出口达成一致，并一致同意早日实现这一共识。

19日下午，菅义伟还在河内的日越大学发表讲演，菅义伟在演讲时指出：日本将推进供应链的强韧化，为构筑能够强有力对应危机的亚洲经济，将进一步推进与东盟的合作。

日本首相菅义伟20日结束了对越南的访问，从越南首都河内的内排国际机场启程，抵达印度尼西亚苏加诺－哈达国际机场，菅义伟将在位于印度尼西亚首都雅加达以南的城市茂物与总统佐科举行会谈，双方将讨论在实现自由开放的印度洋太平洋的构想和应对新型冠状病毒方面展开合作的议题。