避免成为中国袭击目标学者倡议关岛升格成州

《一带一路：中国力量遇到世界》一书作者傅莱曼（Eyck Freymann）在外交政策撰文指出，为了避免关岛成为中国和朝鲜等敌对国家的袭击，美国应该将这个位于太平洋的军事基地升格成为一州。

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上月底美国参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，如果民主党下月选举赢得多数，“所有议题都可提出讨论”，包括是否将波多黎各和华盛顿特区升格为州。傅莱曼认为，拥有23万人口的关岛与马里亚纳群岛也应该被考虑在内。

身为美国一个特区，关岛没有投票权，只有无法律效力的风向调查（straw poll），而根据过去的纪录，关岛在过去的10次总统选举中，有8次成功投票给胜出的候选人，6次投票给民主党，4次给共和党。因此之故，升格关岛是一个超越党派之争的建议。

傅莱曼指出，关岛不能因为人口太少或距离本土大陆路程太远而扼杀其成为美国一州的理由，例如阿拉斯加成为美国一州的当年，人口其实与现在的关岛差不多。虽然很多美国人地图上找不到关岛在那里，因其与美国夏威夷的距离，较与北京的距离还要远。

但傅莱曼指出，正因如此，关岛与马里亚纳群岛这个特区拥有特殊的战略价值，但同时有其特殊的弱点。

自1898年西班牙与美国战争之后，关岛即成为美国的属土，日本皇军1941年12月8日在偷袭珍珠港之后，即占领了关岛与马里亚纳群岛，直至3年之后，盟军才收复关岛以及与马里亚纳群岛。在收复关岛的战役中，一共有12.8万美军参战，当中8125人阵亡。之后，美国在岛上兴建跑道，并利用这个基地空袭日本，奠定盟军在太平洋战争的胜利。自此之后，美国在关岛的基地成为该区安全稳定的基石，尽管中国的军事战略员视此为眼中钉。

但傅莱曼指出，关岛现在却面临威胁。美国的军事建设占领了关岛即户三分之一的土地，军方人员和家属已融入当地经济，但这个地区却非美国正式一员，而关岛只是美国一个军事基地的这个想法，却反而对美国的敌人有着吸引力：不敢袭击夏威夷，但可以袭击关岛。

太平洋爆发战争，首当其冲的是关岛的平民。2016年中国DF-26（东风26）中程导弹投入服务时，中国网上的军事评论形容是“关岛杀手”；2017年当美国总统特朗普威胁用“火焰和怒火”对付北韩时，平壤则威胁要将邻近的关岛置于火海之中。这个威胁其实相当可信，因为关岛位于北韩火星12弹道导弹的射程之内。

傅莱曼的分析进一步指出，关岛的战略价值其实不止于其国防作用。关岛升格成州，可显示华盛顿维护印太地区的自由及公开次序的承诺，并可向日本、南韩以及台湾保证美国在危机发生时会出手援助。

最后，将关岛升格，可明确向北京传递一个信息。尽管中国外交人员和学者否认最终要将美国赶出太平洋，但无论如何，华盛顿必须要清楚表明，北京是不会得逞的。