菅义伟在印尼强调：日本完全没有考虑建立“亚太版北约”

日本首相菅义伟20日在印度尼西亚首都雅加达以南茂物的总统宫殿与印尼总统佐科举行会谈。而在10月21日举行的记者会见中，菅义伟以中国的海洋活动为背景，强调反对增加南海紧张局势的任何行为，但是在谈及中国所警惕的，日本所提倡的“自由开放的印度太平洋构想”时指出：这一构想不以特定的国家为对象，日本完全没有考虑去建构“亚太版北约”。

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菅义伟称，东盟去年提出的有关印太地区的独自愿景“东盟印太展望”，在本质上与日美主导的“自由开放的印度太平洋”构想拥有许多共同点，他强调双方“可以携手共建和平繁荣的未来”。

佐科强调“希望使南海成为安全的水域”，关于重启两国间商务目的的往来，双方达成共识，将大致在今后一个月，在两国外长之间展开协调。考虑到美中对立对世界格局的影响，佐科强调“全球大国之间的竞争使多边合作受到威胁”，并指出正在这样的形势下，强化日本的印尼的战略伙伴关系尤其重要。

在10月21日的记者会见中，菅义伟针对南海形势强调：所有的当事者不是依靠力量和压迫，而是基于国际法，向着和平解决纷争做出努力，这是很重要的。

由于印尼新冠患者人数在东南亚国家中最多，菅义伟在会谈后的记者会上表示，将提供500亿日元规模的日元贷款，菅义伟还透露，双方确认了重启受疫情影响停滞的印尼人士赴日作为护士及“护理福祉士”候选的方针。

菅义伟在记者会见中强调，将与东盟诸国合作，实现日本希望建构的“自由开放的印度太平洋构想”。

菅义伟指出：：“我自己将展开首脑外交，与东盟（ASEAN）密切合作。”