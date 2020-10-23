英国与日本签自由贸易协议 称脱欧后最重要黎明应景

日本和英国周五正式签署贸易协议，这是英国退欧后首个重大贸易协议。英国仍然在与其最密切的贸易伙伴欧盟进行艰难的贸易谈判。据英国国际贸易大臣特拉斯(LIZ TRUSS)在东京于协议签署后说，“在日本这个太阳升起的地方迎接自由贸易新时代的黎明，这是多么应景啊。”

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据路透社消息，英国与日本正式签署贸易协议，为退欧后首份重大协议。英国国际贸易大臣特拉斯(LIZ TRUSS)在东京于协议签署后对记者表示说，“这是英国退欧后达成的首个新的自由贸易协议。”“在日本这个太阳升起的地方迎接自由贸易新时代的黎明，这是多么应景啊，”英国国际贸易大臣特拉斯(LIZ TRUSS)在东京于协议签署后对记者表示。

此前特拉斯与日本外务大臣茂木敏充于9月达成了一项广泛协议。茂木敏充指出，谈判进行四个半月后就达成了协议，并称“这证明了日本和英国继续积极推进自由贸易的决心。”

英国表示，该协议意味着英国对日本99%的出口都将免除关税，长期而言，该国与日本的贸易额可能较2018年增加152亿英镑(199亿美元)。据该报道说，协议规定，到2026年英国对日本汽车的关税将分阶段降至零。这一点与日本与欧盟贸易协议相同。

据路透社；茂木敏充在协议签字后表示，他与特拉斯一致同意进行合作，以便协议在2021年1月1日生效。他还表示，日本对英国有意加入11国跨太平洋伙伴全面进展协定(CPTPP)表示欢迎，并愿意提供必要的支持。日本已是CPTPP成员，加入该协定的还有加拿大、澳洲、文莱、智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。