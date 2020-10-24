华盛顿州发现亚洲巨型杀人蜂巢 美国首例

2020年5月7日，华盛顿州农业部昆虫学家克里斯·卢尼（Chris Looney）在华盛顿布莱恩（Blaine）展示了一只死去的亚洲巨型大黄蜂。该样本来自日本

美国华盛顿州10月23日传出消息说，该州昆虫学家发现了一个亚洲巨型杀人蜂（Asian giant hornets，也叫大虎头蜂）巢穴。这在美国历史上还是首次。华盛顿州农业部（WSDA）宣布了这一消息，称蜂巢是在该州布莱恩（Blaine）一个树洞中被发现的。由于当地天气恶劣，原本要进行的蜂窝移除计划推迟到周六。

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在成功找到蜂巢前，华盛顿州农业部的昆虫学家们先是于周三发现两只鲜活的大虎头蜂；接着，专家们周四又在另一个捕蜂器中发现两只被捕获的同类。最终，他们成功检测到了大虎头蜂巢穴所在。

官员说，受困的三只大黄蜂中有三只被做了记号，戴上无线电跟踪器。结果，其中一只“领路”，带着昆虫学家们回到巢穴。

“蜂窝位于一处私人物业附近的树洞里。”WSDA说，“通常亚洲大黄蜂在地下筑巢，但偶尔也被发现在枯树中筑巢。”

华盛顿州农业部的专家团队在现场目睹数十只大黄蜂围着树洞里的巢穴进进出出。

大虎头蜂是分布亚洲地区的黄蜂，也是世界上体型最大的胡蜂。顾名思义，大虎头蜂无论长相和性情都像老虎，每分钟甚至可咬下40只蜜蜂头部。几只大黄蜂只需花几个小时的时间便可将蜜蜂蜂窝“连锅端”。是亚洲地区最危险的昆虫之一。

华盛顿州农业部已经征得业主同意，要将这个蜂窝根除，而且在必要时移走树木。

因大虎头蜂通常将巢穴筑于地下，人类或其它动物若不慎一脚踩上蜂窝，大虎头蜂会随即展开猛烈地攻击行为，常常造成严重死伤事故。

2019年12月，专家们首次在华盛顿州发现了亚洲杀人大黄蜂，并于今年7月份捕获到第一只。