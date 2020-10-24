美高官欢迎新成员国加入‘四方同盟’

美国国务院一位高级官员周六（10月24日）表示，美、日、澳和印度组成的非正式安全组织“四方同盟”，将来可能会欢迎新成员国加入，因为这些国家希望对抗中国日益扩大的影响力。

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据“日经亚洲评论”报导，负责韩国和日本事务的美国副助理国务卿马克·克纳帕（Marc Knapper）周六在日本富士山对话会（Mount Fuji Dialogue）上表示：美、日、澳、印这四个国家具有相同的价值观和利益。一旦“四方同盟”确定了政策方向，将不会排除其它国家的加入，而是将可能会欢迎新成员国加入，因为这些国家也希望对抗中国日益扩大的影响力。

富士山对话会是日本和美国商界和政界领袖的年度聚会。日本首相菅义伟周六向对话会与会者发表视频讲话时表示，为确保日本及周边地区的安全，必须加强日美同盟的威慑力。

日本防卫大臣岸信夫（Nobuo Kishi）发表视频讲话说，中国正在极大地提高其军事力量的质量和数量，速度快且不透明。

日本外务大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）也表示，印太地区的力量平衡正在急剧变化。

日本自卫队前官员河野克俊（Katsutoshi Kawano）表示：“为了保护印太地区的海洋自由，日本、美国、澳大利亚和印度起领导作用很重要。”

日本国际事务研究所所长Kenichiro Sasae说，各国“不想被中国欺凌”。

美国印太司令部司令菲利普·戴维森（Philip Davidson）说，不仅要有导弹防御和海空军能力，还要发展太空和网络安全方面的能力来对抗中国。

“四方同盟” （Quad），也称“四方安全对话”，是美国、日本、澳大利亚和印度组成的非正式安全组织。旨在深化在区域问题上的合作，塑造一个更加紧密团结的印太地区。从2007年成立之初，Quad就被看作是对中国成为全球霸权的一种制衡。之后这种特色被淡化了，直到2017年美国总统特朗普上任后，对北京发起贸易战和科技战攻势，“四方同盟”的架构又被重新“激活”。上次会议讨论的重点是海上安全和5G通信等问题，新冠病毒大流行也被列入议程。

路透社此前曾引述华盛顿战略与国际研究中心的亚洲专家迈克·格林（Mike Green）的话说，中共担心有一天“四方同盟”可能会发展成为一个正式的集团，（其使命）就会像北约必须遏制苏联一样。