三星传奇会长李健熙今因病去世 曾以名言“除了老婆孩子一切都要变”传世

韩国三星方面今天公布了李健熙去世的消息，并表示将根据死者和遗属意愿举行简朴的葬礼，谢绝吊唁和哀悼花圈。据悉，夫人洪罗喜、长子三星电子副会长李在镕等家属前一天得知李健熙垂危消息后到医院为其送终。灵堂设在三星首尔医院，具体葬礼日程正在商讨中。

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据韩联社今天报道说，韩国财界巨头、三星集团会长李健熙25日因病去世，享年78岁。消息说，李健熙2014年5月因急性心肌梗塞在三星首尔医院接受住院治疗。据悉，截至近期，他仍能自主呼吸，持续接受康复治疗，后因病情恶化，经抢救无效，于25日去世。

李健熙1942年1月9日生于韩国大邱市，在兄弟姐妹八人中排行老七。李健熙刚出生就被送到庆尚南道宜宁郡，由奶奶抚养，1947年随父进京，1953年年仅11岁便奉父命留学日本。李健熙从小热爱养狗和看电影。从日本回国后，李健熙就读于首尔师范大学附属高中，在校期间加入摔跤社团。

从日本早稻田大学毕业后，李健熙远赴美国乔治华盛顿大学深造，攻读工商管理硕士，1966年硕士毕业后与在首尔大学读美术专业的洪罗喜相亲，次年成婚。

上世纪70年代，李健熙赴美视察硅谷，探索进入高新产业，于1978年升任三星物产副会长，开始走接班人程序。此后，出任三星海外项目推进委员会委员长的李健熙加入抢购大韩石油公社的行列，这本是接班人大展拳脚证明能力的好机会，不料三星最终败北，李健熙不得不一度面对父亲失望冷淡的目光。

据韩联社说，原本继承三星集团经营权的李健熙大哥、前第一肥料会长李孟熙糖精走私事件被爆光后，李健熙被选为继承人。1987年创始人李秉喆去世后，李健熙成为三星集团第二任会长。1993年，他在德国法兰克福提出“新经营宣言”，表示“除了老婆孩子一切都要变”，宣布第二次创业。有观点指出，三星从此开始积极推进品质经营、质量经营、设计经营，实现了腾飞。

在李健熙的领导下，公司总市值从1987年的1万亿韩元（约合人民币8.86亿元）增长到2012年的390万亿韩元，猛增40倍，资产总额高达500万亿韩元。三星电子2006年在世界电视市场力压索尼拿下冠军，并在智能手机市场超越苹果排名第一，20多种产品问鼎全球。

与此同时，李健熙2008年因涉三星秘密资金事件被判刑后宣布辞去集团所有职务和解散战略企划室。2009年8月，李健熙又因向长子李在镕变相赠与三星SDS附认股权债券的玩忽职守罪名成立被判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金1100亿韩元。但因财界和体育界呼吁让身为国际奥委会委员的李健熙戴罪立功为申办2018年平昌冬奥发挥作用，仅4个月后，李健熙就独自一人被时任总统李明博特别赦免。

李健熙夫人洪罗喜曾任三星美术馆馆长，其独子李在镕任三星电子副会长，大女儿李富真出任新罗酒店社长，二女儿李叙显任三星福利基金会理事，女婿金载烈任三星经济研究所社长。

据韩联社说，在国际舞台上，三星跻身世界级品牌，在品牌咨询公司Interbrand发布的“2013全球最佳品牌”榜单中排名第八。李健熙还领导三星电子推出9大全球第一的产品，占有率方面智能手机（2012年·SA）、智能卡IC（2006年·ABI）、移动CMOS图像传感器（2010年·TSR）分摘桂冠，销售额方面电视（2006年·Displaysearch）、显示器（2007年·IDC）、DRAM（1992年·iSuppli ）、NAND闪存（2002年·iSuppli）和移动APP（2006年·SA）排名全球第一。

三星集团表示，李健熙恪守就任之初的承诺，27年来带领集团实现辉煌发展。李健熙1987年就任当时曾表示，将注重自律经营、重视技术、尊重人类，带领三星成长为世界级的超一流企业。