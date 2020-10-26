三星创始人墨宝精神座右铭：空手来空手去

三星集团的迎宾馆承志园悬挂着三星创始人湖岩李秉喆亲手所写的墨宝“空手来空手去”。据说，李秉喆会长非常喜欢这句话，留下了170多幅写有这句话的墨宝。刚刚去世的三星电子李健熙会长生前也将父亲写的这幅作品挂在自己的办公室承志园，随时可以看到。

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据韩联社今天报道介绍，李健熙办公室的墨宝：空手来空手去。昨天25日，三星方面就辞世的李健熙会长的葬礼表示：“按照故人和遗属的意愿，决定以简单的家庭葬礼的形式举行”，“郑重谢绝花圈和吊唁。”李健熙作为持有股票价值18.2万亿韩元（约合人民币1077亿元），名下房产全韩第一，全球排名第67位的顶级富豪，他人生的最后一程似乎也和普通人一样安静、朴素。据一位三星有关人士称：“李健熙会长如此珍视那句话可见其虽然领导着韩国最大的企业三星集团，但时刻不忘自己是‘空手来’，展现出不断改变和创造新事物的意志。”他的最后一程也是对“空手去”的一种实践。

李健熙创办了三星首尔医院，对改善韩国葬礼文化也起到了相当大的推动作用。1993年，他来到三星医疗院施工现场强调：“我深知落后的医院对于患者而言是多么大的痛苦，就此放任不管不是一家有社会责任感的企业的领导者该做的事情。”三星首尔医院自开院以来，殡仪馆就由医院直接经营，从根本上杜绝了葬礼物品的讹诈行为，引入公开入棺工作人员的“入棺实名制”，阻断了“谢礼文化”，并且带头改变了在葬礼上酗酒和打牌，以及处理尸体过程中有收受钱财的陋习。

据该报道，当天的葬礼现场为防止新冠疫情扩散，禁止50人以上在室内（葬礼现场）聚集。