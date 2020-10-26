泰国反政府抗议团体要求总理下台以及王室改革，星期一号召民众游行到德国驻泰大使馆递交请愿书，呼吁德国协助调查泰王是否有在旅德期间处理泰国的事务。

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中央社报道，泰国从7月开始掀起一波又一波的反政府示威浪潮，抗议人士要求总理帕拉育下台、修宪以及王室改革，抗议活动从14日开始持续升温，连日来在曼谷天天都有大小不一的街头抗议示威。

为了缓和抗议民众情绪，泰国政府22日公告取消曼谷的严重紧急状态，不过昨天晚间依旧有上千民众集结在曼谷闹区的叻巴颂路口，高喊要总理下台。

由于泰王瓦吉拉隆功多数时间居住在德国，由多个学生抗议团体组成的人民运动星期一号召群众游行到德国驻泰大使馆前，并递交请愿书。

泰国警方在德国大使馆外部署大批警车和警力，预防衝突发生，有3名学生代表进入大使馆递交请愿书，其馀学生代表在大使馆门口以泰文、英文和德文念出请愿书内容，并在门口架起「改革王室」的标语。

德国外长马斯日前曾在德国国会表示：「如果有在我国处理他国事务的客人，我们会抵制。」他又说：「有关泰国的政治行为不应在德国领土上进行。」

抗议团体递交的请愿书因此请德国政府公布瓦吉拉隆功入境和离开德国的行程表，以用来对照王室命令发布以及财政法案签署的时间，确认瓦吉拉隆功是否在德国领土上处理泰国的事务。

抗议团体在星期一晚间约9时30分宣布散会 。

而一群保皇派人士星期一下午也到德国驻泰大使馆前游行，高喊支持王室的口号，并要抗议学生好好研读历史，如果想要王室改革，请先问过泰国多数人的意见。