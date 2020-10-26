蓬佩奥抵达新德里 疑促亚太4国讨论中国威胁

美国国务卿蓬佩奥今天抵达印度新德里，开启亚太4国行。蓬佩奥结束印度行程后，还将前往斯里兰卡、马尔代夫和印尼，法新社说，这些国家在印度太平洋海上交通扮演关键角色。蓬佩奥据指将与印度讨论中国的威胁。

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据法新社今天报道说，美国国务卿蓬佩奥4天亚洲行首站抵达新德里讨论中国威胁。消息说，美国国务卿蓬佩奥今天抵达新德里，展开为期4天的亚洲行。蓬佩奥表示，他此行将聚焦在中国构成的威胁。

消息说，美国国防部长艾斯培陪同蓬佩奥访印两天。蓬佩奥将与印方举行高阶会谈，印度和中国6月在两国边界爆发流血冲突后，双方紧张升高。随着中印双方在喜玛拉雅山区紧张对峙进入严冬，印度亟需美方在寒地气候的装备。据官员表示，蓬佩奥及艾斯培与印度外交部长苏杰生及国防部长辛赫会面时将会讨论这些议题。官员还表示，美印预计将签署一项分享地理空间情报的协议，替美国运交精密的导弹技术铺路。

据该报道说，美印国防部长将讨论两国军方的合作，其中包括情报分享、加强联合演习和军售，军售项目可能包括美国F-18战机。

蓬佩奥结束印度行程后，将前往斯里兰卡、马尔地夫和印尼，这些国家在印度太平洋海上交通扮演关键角色。

法新社说，蓬佩奥行前表示，这趟亚洲行将包括讨论自由世界国家如何合作阻挡中国共产党带来的威胁。