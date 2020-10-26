蓬佩奥：美印寻找办法共同抵抗中共的威胁

美国国务卿蓬佩奥启动2020年美国总统大选前的最后一次出访，目的地是印度、马尔代夫、斯里兰卡与印度尼西亚这四个亚洲国家。路透社消息，美国国务卿彭佩奥访印的主要目标是美印寻找办法共同抵抗中共的威胁。

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印度是蓬佩奥此行首站。10月26日，蓬佩奥与美国国防部长埃斯珀将与印度外长苏杰生和防长辛格举行战略与安全会谈（“2+2”会谈）。路透社25日报道称，蓬佩奥访问印度是特朗普政府“强化对中国在南亚地区不断增长的经济和军事力量的反击”。印度官员称，蓬佩奥与埃斯珀访问印度期间两国预计将签署一些协议，让印度可以获取美国的卫星数据，帮助印度提高导弹和无人机的精准度。

据《印度斯坦时报》26日报道，蓬佩奥与埃斯珀于当日下午抵达印度，开展为期两天的访问。当日，两国防长、外长分别举行会谈。27日两国防长、外长共同参与的会谈则是两国之间的第三次“2+2会谈”。除此之外，蓬佩奥与埃斯珀还将与印度总理莫迪和国家安全顾问阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval）举行会晤。

27日的美印“2+2会谈”将以区域安全合作、国防信息共享为主要内容，旨在让美印两国更有效地在经济合作、“印太地区”事务与新冠肺炎疫情等全球议题上展开合作。

美印双方预计将于“2+2会谈”期间签署《基本交换与合作协议》（BECA），这是旨在促进美印两国共享卫星和传感器的机密数据的四项基础协议之一。据《印度教徒报》26日报道，在此之前，印度已与美国签署了《物流交换协议备忘录》（LEMOA）、《通信兼容性和安全协议》（COMCASA）和《军事信息安全总协议》（GSOMIA）。报道还引述消息人士称，印度和美国也将就一项海事信息协议展开讨论。

根据报道，美印两国官员均指出，在新冠肺炎疫情致使大多数外交会谈以线上形式举行时，蓬佩奥与埃斯珀仍选择亲自访问印度，反映了美国方面对美印关系的重视。

美印两国均看重由美方推动的所谓“印太地区”战略，承诺要共同促进一个“自由和开放的印太地区”。在一份声明中，美国国务院称美印短短两年多时间内举行了3次“2+2会谈”，表明了对双方外交和安全目标的“高级别承诺”。美国国务院声明还说，印度拥有庞大的经济市场，大力支持企业家精神和创新，国际贸易不断增长，是“世界领先的经济大国之一”，有能力促进两国“对自由的、基于规则的印太地区的共同愿景”。不过据印度《经济时报》26日报道，世界银行、穆迪评级等机构对印度2021年财年GDP增幅的预测在-11.5%至-9%之间，经济形势严峻。

10月初，美印两国也曾就军事合作展开会谈。10月6日，蓬佩奥前往日本，参加美国、日本、印度和澳大利亚外长间举行的“四方安全对话”（Quad）会议。印度也已宣布澳大利亚将参与11月于印度马拉巴尔举行的多边演习，其他参与方包括美国和日本。