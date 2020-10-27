巴基斯坦白沙瓦一所伊斯兰教学院发生爆炸

巴基斯坦西北部城市白沙瓦一所伊斯兰教学院星期二上午发生一起爆炸事故，至少已有8人丧生，超过110人受伤。警方初步调查说，有人带了5公斤炸药引爆。

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中央社报道，一名高阶警官阿吉姆说，爆炸是发生在贾米亚‧祖博力亚伊斯兰教学院大礼堂，当时正在上可兰经。有人将一袋装满炸药的袋子带入课堂中。

白沙瓦警方已经封锁爆炸现场，安全官员和警方正在搜集证据。白沙瓦资深警司阿曼表示，初步调查显示，这起爆炸案使用了土制炸弹，爆炸使用了5公斤的炸药。

爆炸发生后，伤者和死者都被送往瑞丁女士医院，医院发言人阿辛稍早说，医院已经接收了7具死者遗体和收治70多名伤者，包括儿童在内。

不过，随著爆炸现场逐渐清理，医院发言人指出，死亡人数增加到8人。

医院发言人表示，死者中包括4名20到25岁的学生。另一名警官则说，伤者中有2名教师。

一些伤者也被送往开柏教学医院 、哈亚塔巴德综合医院和纳习鲁拉汗巴巴尔医院治疗，其中瑞丁女士医院收治了72人，开柏和哈亚塔巴德两医院各收治2人，而纳席鲁拉汗巴巴尔医院收治了37人。

巴基斯坦总统艾维在案发后要求立刻逮捕犯罪恐怖分子，并给予惩戒；巴基斯坦总理伊姆兰·汗也表示，他向全国保证，将尽快把恐怖分子绳之以法，为这起野蛮的攻击负责。

中央社说，由于巴基斯坦军方与恐怖组织合作向印度输出恐怖主义，包括塔利班在内多个恐怖组织都以巴基斯坦为基地，加上俾路支解放军等分离主义好战团体也经常发动炸弹恐攻，导致巴基斯坦境内经常有恐怖攻击爆炸事故。

不过，迄今没有恐怖组织出面承认犯下这起爆炸案。