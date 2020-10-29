日本首相说现在不是具体调整习近平访日的阶段

日本首相菅义伟在10月29日于日本参议院回答代表提问的时候，在谈及中国国家主席习近平作为国宾访问日本时指出：现在首先要做到的是专心使新型冠状病毒传染症收缩，还不是具体地调整习主席作为国宾访日的阶段。

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菅义伟还指出：日本与中国之间存在各种悬案，该坚持的意见就要坚决坚持，并强烈要求中国方面积极地加以对应。

在谈及中国海警船不断进入钓鱼岛周边日本认为是“领海”的区域时，菅义伟指出：今后也会在坚决彻底保卫日本的领土、领海、领空的决心的基础上，冷静、毅然地加以对应。

目前，美国以安全保障上的担心为由正在排除华为技术等中国企业的5G制品，为此菅义伟在答疑时谈及5G移动通信系统，他说：作为5G基干的基础设施，建构安全、值得信任的网络是必要的。表示将与美国为首的相关国家合作，实施确保网络安全的措施。

菅义伟指出：要兼顾经济的成长与安全保障，以国家安全保障局为中心，继续进行高瞻远瞩的、战略性的对应。

10月26日，日本召集第203届临时国会，首相菅义伟在众院全体会议上发表就任后首次施政演说。

菅义伟表示在外交和安全保障方面以日美同盟为核心，对于中国，他表示：“与中国保持安定的关系，不仅对两国，而且对于地区与国际社会来说，也是及其重要的。应该活用高层接触的机会，应该坚持的意见就坚定地坚持，并在共通的各种课题上继续合作。”