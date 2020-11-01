印度外长：中印关系面临严重压力，双边协议必须得到尊重

印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）10月31日表示，中印关系正处于 "严重的压力之下"，只有两国之间有关边境管理的双边协议得到全面尊重，双方关系才能恢复正常。今年春天开始的中印军队就拉达克地区的边境对峙进入第七个月。

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苏杰生当天在发表题为“印度与后新冠疫情世界”的演讲时作出了上述表态。他在纪念印度开国元勋萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔（Sardar Vallabhbhai Patel）的这一演说中概述了印度与美国、中国和俄罗斯等大国的关系，并介绍了印度政府在新冠疫情危机后的世界秩序中希望提升国家地位的愿景。他指出，印度与中国的关系保持了30年的稳定。他说，中印边境的和平与安宁使双方能够在其他领域中扩大合作。“但随着疫情的发展，双方关系受到了严重的压力，”他说。

苏杰生表示，“为了恢复正常，两国之间协议的全部内容必须得到严格遵守。就实际控制线问题而言，任何单方面改变现状的企图都是不可接受的。"他续指，“两国之间的关系不可能不受支撑这一关系的假设发生变化而受到影响。毗邻的文明大国重新崛起，自然不会有轻松的关系。在相互尊重和相互敏感的基础上进行持续的接触，最能符合双方的利益。”

苏杰生还强调印度进行边境基础设施对国家安全的重要性。他说，“一个国家的边境地区将反映出其中心地带的能力”。他指出，让部分边境地区不发达有其风险，“保障边境是一项全天候的工作，不仅仅是对新出现的情况作出的适当反应”。他补充说，印度过去几年在加快建立北部边境基础设施方面的经验表明，更敏锐地关注和更好地执行可以产生多大的差异，从申报建设到交付项目的转变符合萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔的愿景。”

苏杰生补充说，“当然，它的基础是充分认识到国家所面临的挑战的基本意愿。通过淡化跨境恐怖主义或竞争性地缘政治等问题，已经出现了一种倾向，即在一个更加困难的世界里，对艰难的选择视而不见，这将是不太可能的。”他说，在对美关系的问题上，双方历届政府都在追求“无党派的努力”，强大的经济和技术互补性为两国关系奠定了坚实的基础。“但正是面对新世界的多极化，两国都对更深入的交往产生了浓厚的兴趣，”他说。

苏杰生补充道，印度与俄罗斯的关系一直保持着显著的稳定。他说，“自早期以来维持这种关系的战略逻辑在很大程度上仍然具有现实意义”。他续指， 与此同时，印度还加强了与欧洲国家的接触，欧洲国家对印太地区的兴趣越来越大。他并补充说，加快与日本的伙伴关系也有充分的理由，日本一直参与催化了印度现代化的许多方面。

面对后疫情时代的世界秩序问题，苏杰生表示，即使在这场疫情大流行之前，就已经可以明显看出，由于多种复杂的原因，包括对造成贫富不均的全球化经济体系的失望，现有的国际体系正承受着巨大的压力。他说，“新冠病毒大流行很可能成为造成全球共识破裂的最后一根稻草。”

苏杰生指出，“印度将在疫情发生后以更加积极主动的方式与世界接触......疫情的压力自然会给这种接触带来不同的紧迫感......印度外交将更多地与我们的国防和安全需求相结合，更多地支持我们的经济和商业利益，更多地了解我们的技术能力和产品，并对侨民更加敏感。”