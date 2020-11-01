台湾外交部：无论美国大选结果由谁执政将持续与美方携手合作

美国总统及国会选举进入最后关键倒数时刻，台湾立法院外交及国防委员会明天(2日)将邀请外交部长吴钊燮列席报告「台美关系之现况与未来发展」，并备质询。根据台湾外交部送达立法院的报告指出，近年来台美关系持续发展，今年更在高层互访、军购、防疫等各项领域有丰硕成果，无论美国大选结果由谁执政，将持续与美方携手合作，盼台美关系再创新猷。

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台湾外交部送达立法院的书面报告指出，台美关系是台湾对外关系中最重要的一环，与台湾无邦交的国家中，只有美国制订「台湾关系法」作为推动双方实质关系的法律依据。

外交部指出，自从总统蔡英文就任以来，美国政府已经九度宣布对台军售，今年则四度宣布对台军售，包括5月的MK48型鱼雷，7月的爱国者三型飞弹后勤维修与技术服务，10月份则有增程距外陆攻飞弹、远程精准火力打击系统与F-16战机新式侦照荚舱等防卫性武器，以及10月26日宣布的鱼叉飞弹海岸防卫系统。

台湾外交部表示，白宫于5月公布「美国对中华人民共和国之战略方针」报告，重申「台湾关系法」对台湾安全承诺，并提到1982年里根总统备忘录，阐明美国对台湾提供武器的性能与数量完全视中共所构成的威胁而定，也关注台湾的「新南向政策」与美国印太战略，具有共同愿景。

台湾外交部指出，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）也于9月23日在美国威斯康星州参议会，以「美国各州议会与中国挑战」为题发表演讲，特别提到中国外交人员施压美国各州政府，要挟不得与台湾从事贸易与往来，也不得承认台湾，并呼吁全美各州对中共渗透提高警觉，并加以反制。