日媒：日本拟将宙斯盾舰大型化以拦截中朝导弹

日本共同社和《读卖新闻》等媒体11月1日报导称，从多位政府人士处得到消息，日本正在研究探讨建造新型宙斯盾驱逐舰的方案，以替代之前放弃的“陆上宙斯盾”计划。据悉，日本防卫省委托的民间企业最快月中提交中期报告，当局将在年底敲定大方向。

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《读卖新闻》报导指，这份替代案的方针，不仅是为了防御来自朝鲜的弹道导弹，还假想拦截来自中国“性能不断升级的巡航导弹”，以“保持综合导弹防空能力”。

据报道，新型“宙斯盾”驱逐舰将使用宙斯盾路基雷达“SPY7”及导弹发射装置。不仅有反导功能，还具有保护自身免受舰船、潜艇和战斗机攻击的能力。有方案显示，新型舰与计划于明年三月开始服役的“羽黑”号宙斯盾驱逐舰（DDG-180）体型相同（全长170米）。

据悉，大型化的目的包括扩大居住空间。预计将成为海上自卫队拥有宙斯盾功能的舰船中最大的一艘。日政府将建造反导专用的驱逐舰作为流产的“陆基宙斯盾”计划的替代方案，然而，《读卖新闻》透露称，执政的自民党和其他人士批评说，如果（新型舰）不具备自我防卫能力，则需要在其他的舰船的保护下执行防御任务，那么将考虑放弃这个方案。此外，这一决定预算也是日本政府需要考虑的因素。

今年9月，日本国家安全保障会议牵头探讨的代替方案有两个：一是增加海上自卫队宙斯盾舰；二是在陆上设置高性能雷达，从搭载导弹发射器的护卫舰或海上平台进行拦截等。随后，有报导指，第二种方案转用已就“陆基宙斯盾”计划签约的美国洛克希德公司的雷达“SPY-7”，将能避免违约金等大笔成本。但当时美方企业回复称，这项计划虽然在技术上是可行的，但需要对“陆基宙斯盾”的系统进行大规模改造，成本高昂且缺乏合理性。