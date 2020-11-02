韩国前总统李明博抵达看守所正式服刑

韩国前总统李明博在贪污受贿案终审中被判刑17年，于10月2日下午抵达首尔东部看守所正式服刑。韩联社报道， 李明博当天下午1点46分乘车从位于首尔江南区的家出发，约2点抵达首尔中央地方检察厅接受检方传唤 。经过10多分钟的身份确认等程序后，他乘坐检方提供的车辆被移送到看守所。

广告 继续浏览后续

这是李明博从今年2月25日被停止执行拘留后时隔251天再被收监。虽然韩国最高法院判处李明博17年有期徒刑，但他在看守所被羁押约一年的时间可折抵刑期，今后还需服刑16年，至95岁高龄的2036年刑满释放。

韩联社报道，考虑到前总统身份和礼遇，李明博将被分配到看守所12层的独居室，面积约13平方米，周围还将设置隔离设施禁止其他囚犯靠近。一般情况下， 被确定刑期的囚犯在看守所临时服刑，之后会被转移到监狱。但鉴于前总统身份和年迈有病等情况，李明博有可能长期在东部看守所服刑。

韩国检方于2018年4月以贪污受贿、滥用职权、逃税等16项罪名起诉李明博，其贪污和涉贿金额分别为247亿韩元和111亿韩元。韩国最高法院10月29日对李明博贪污受贿案进行终审，维持二审判决，判处李明博有期徒刑17年，罚金130亿韩元，追征犯罪所得57.8亿韩元。