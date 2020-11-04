李明博自辩关我也关不住真相 刑期至95岁

韩国前总统李明博被判监17年。如果没有特赦，李明博将服刑至95岁方能出狱。不过，李明博此次赴狱时曾说，关我也关不住真相。

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据朝鲜日报引述李明博说：关我也关不住真相。10月29日当天，李明博在位于首尔江南区论岘洞的家中同亲信举行会谈后，于下午1点45分左右乘坐等候在外的黑色劳恩斯前往首尔中央地方检察厅。据他的律师姜勋（音）称，他对亲信表示：“不要太担心。我会好好受刑”，“我会以关住了我也关不住真相的信念撑下去。”

李明博于下午2点左右抵达首尔中央地方检察厅，完成行政流程后前往首尔东部看守所。下午2点40分左右，他乘坐的车辆抵达看守所后，等候在看守所前的30多名支持者高呼“取消对李明博的拘留”等口号。而左派倾向的油管博主则在附近高呼“祝贺李明博入狱”等口号。

据该报道，他在走完与普通囚犯相同的入监流程后，被关进12楼4坪大小的单人监狱。这也是从2018年3月22日被收监直至2019年3月6日被保释释放为止关押的房间。考虑到关押的是前任总统，监狱还配备了专门的狱警。已经判刑的已决犯会先在看守所关押一段时间，囚犯分类工作结束后将被移送至监狱。但考虑到他前总统的身份、高龄、疾病等因素，很可能在东部看守所服刑，而不会被移送监狱。

朝鲜日报说，关于前总统礼遇，对被判监禁以上刑罚的前任总统，除了警护、警卫以外，不得享受其他礼遇。由此，他将被剥夺退休金，提供的交通、通信及办公室，本人和家人的医疗服务等礼遇。但夫人金润玉的警卫工作将继续由总统警卫处负责。在调查和审理过程中，李明博已经被羁押了一年左右，剩余刑期16年有余，如果待刑满释放将会是2036年，届时他已是95岁高龄。