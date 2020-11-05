中国海警法草案允许使用武器引起日本担忧

中国全国人民代表大会4日发布了《海警法草案》全文，此草案规定负责海上警备的中国海警局权限。该草案规定，当外国船违法进入中国领海，海警局可强制驱赶或进行调查；其中还规定，若发生外国船只在中国管辖海域违法活动，且不遵从海警局要求停船的命令等情况，海警局可动用武器。

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这一规定引起了日本方面的高度警戒，最近在钓鱼岛水域，发生了中国海警船驱赶日本渔船，日本海上保安厅前去救援的事情，日本方面担心在钓鱼岛周边捕鱼的日本渔民会成为该法的对象，甚至在钓鱼岛水域，日本海上保安厅的巡视船也成为该法的对象。

草案提出，为了预防并阻止损害国家主权和海洋权益的行为，海警局将在包括领海及毗连区的管辖海域进行巡逻及监视，此外考虑到南海局势和美国进攻或炸毁人工岛的可能，草案还写入了为保卫人工岛而采取必要措施的内容。

为此，日本官房长官加藤胜信在11月5日午前的记者会上，这对此事指出：对于他国的法案，我们一贯是不进行一一的评论。我们将高度继续注视包括本法案在内的中国海警局的动向，

加藤还指出：尖阁诸岛从历史上和国际法上无疑是我国固有的领土，而且对其正在进行具有实际效果的统治。

加藤说：政府将在坚决保卫包括日本渔船在内的国民的生命、财产及领土、领海、领空的方针的基础上，和相关省厅合作，积极收集信息，做到对钓鱼岛的警戒万无一失，对中国也将继续冷静、毅然地加以对应。

该草案共由80条构成。中国宣布在10月召开的十三届全国人大常委会第二十二次会议上就次草案进行了审议，到明年3月为止征集公众意见。