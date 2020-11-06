德防长卡伦鲍尔：德国将加强于印太地区存在

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（A. Kramp-Karrenbauer）11月5日在出席线上论坛活动时，呼吁与包括澳大利亚在内的“志同道合”的国家加强军事合作，并给中国贴上了“系统性挑战”的标签。她hai援引俄罗斯2014年吞并克里米亚的事件，警告印太地区发生领土冲突的风险。

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卡伦鲍尔当天与澳大利亚国防部长雷诺兹（Linda Reynolds）参加了澳大利亚战略政策研究所（APSI）举办的“印度洋-太平洋。澳大利亚和德国的地缘战略挑战和机遇”探讨活动。其间，她们讨论了未来德国和澳大利亚在印太地区的合作。卡伦鲍尔表示，“我们希望增加我们在联合演习中的存在，我们希望派遣德国海军军官到澳大利亚海军部队工作。”她在发言中承认中国作为德国贸易伙伴的重要性，但卡伦鲍尔警告说，北京正在破坏“基于规则的世界秩序”，并指柏林正在寻求通过与“志同道合”的盟友合作，来加强其在印太地区的存在。她说，“中国对个人自由、人权、我们西方的民主理念有自己的想法”。

卡伦鲍尔说，“他们并不认同我们的这些想法，也不认同我们的许多价值观，因此，我们必须与志同道合的伙伴进行更密切的合作，分享我们的价值观。”德国近期宣布了一项新的印太地区战略，旨在加强其对该地区的影响力。卡伦鲍尔指出，德方希望就印太地区的航行自由发出一个 “明确的信号”。“不仅是对德国，而且对整个欧洲来说，我们需要一个良好而稳定的印太局势，”她说。

卡伦鲍尔称，中国的“一带一路”倡议--这是一项在全球范围内推动的基础设施建设计划，目的是在全球范围内建立新的贸易路线--是“我们必须应对的挑战”。她并强化了德国对 “一国两制”政策在香港问题上的支持。她说，“不能有任何违背对方意愿的领土变更，也不能有任何通过军事手段实现的领土变更”。卡伦鲍尔说，“就台湾而言，他们是我们的伙伴。我们有着相同的价值观，我们希望保护国际法的规定，以确保它们得到遵守。”

雷诺兹在演讲中回应说，尽管两国相隔万里，但是拥有相同的价值观。与德国外长不同的是，雷诺兹还提及了对于国家主权的尊重。这名澳洲防长强调，“无论国家大小，要尊重主权。我们必须持续推动和平与繁荣，朝着地区合作与良性竞争发展，而不是对抗性的胁迫或冲突。我们选择基于规则的国际秩序，以便保护主权、保持和平、促进贸易和遏制过度使用（国家的）力量。”