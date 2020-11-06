澳洲指对华贸易风险攀升 鼓励商家致力开辟新市场

由于中澳两国日益恶化的外交关系威胁到双方每年高达60亿澳元的贸易额，澳大利亚政府建议该国企业寻求新的出口市场，以减少对中国的依赖。

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日前，有消息指，“中国已下令停止进口7个类别的澳大利亚大宗商品”，彭博社称，这7类商品包括煤炭、大麦、铜矿石及铜精矿、食糖、木材、红酒和龙虾等，是迄今为止中国对澳商品最广泛的打击行动。澳媒称，禁令的生效日期为11月6日。针对相关报导，中国外交部发言人汪文斌在11月3日的例行记者会上表示，“中方有关机构对相关进口产品采取的检验检疫措施是依法依规进行的。”他说，“中方始终认为，一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益。同时，相互尊重是各国间开展务实合作的基础和保障。”汪文斌还在6日的记者会上谈到，“中方主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为，完全合理、合法，无可指摘。”

另据英国《金融时报》报导，澳大利亚的政府官员在星期四的一次会议上向澳洲出口商发出了警告，并讨论了中国进口商向澳洲商户所转达的非正式威胁。澳洲商户指出，根据他们获取的消息，中国政府计划从星期五开始禁止进口澳大利亚的葡萄酒、龙虾、铜和其他特定商品。一位参会的业内人士透露称，澳洲政府官员告诉他们，与中国的双边关系在短期内不太可能恢复，他们应该开始探索其他选择。自今年年初湖北武汉暴发新冠疫情后，澳洲呼吁应对新冠病毒的来源等问题进行国际独立调查，随后中澳两国关系直线下滑。

澳媒在本周报导指，有一批价值高达200万澳元的澳大利亚活龙虾滞留上海机场、面临清关延迟问题。澳大利亚海鲜贸易顾问组织1日表示，“虽然一些货物已经清关，但仍有部分货物存在延迟风险，为了降低风险，多数出口商已决定停止向中国发货，直到能够了解到更多新流程信息。”一些向中国出口的澳洲煤炭商亦指，他们也面临着延误。

澳大利亚贸易部长伯明翰(Simon Birmingham)星期五表示，中国政府否认有任何官方协调的努力来打压澳大利亚产品。不过，他强调，堪培拉从中国政府那里听到的消息和澳方出口商所经历的情况有很大的不一致。“我们从产业界和一系列不同的新闻来源得到的持续报道令人深感不安，这是无法否认或逃避的事实，”他向澳大利亚电台介绍称。

伯明翰说，最近几个月与贸易有关的问题大大增加了澳大利亚对华出口商的风险，并指一些澳方企业将不可避免地开始关注亚洲的其他市场，如日本、韩国和印度尼西亚。 他称，澳洲出口商今年对华贸易风险急升，业界深受困扰，澳方同时会与英国和欧盟谈判自由贸易协议。悉尼洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）的分析师麦格雷戈（Richard McGregor）说，“澳大利亚政府似乎不甘心遭受经济打击，即使是在经济衰退中，因为在这种赤裸裸的压力下，他们很难在外交政策上作出改变。”此前，伯明翰曾透露指，澳方致电中国商务部的努力未得到中方地回应。他zai'zhou'wu重申，北京仍然拒绝部长级的接触，这令人失望。

面对贸易和经济施压，英国末代港督彭定康（Chris Patten)曾举例指， 当刘晓波在2010年获得诺贝尔和平奖时，北京的立即反应是威胁挪威：“我们不会再从你们那里买任何东西。 挪威主要向中国出售三文鱼。你猜怎么了 ？ 挪威三文鱼随后到越南的销售量猛增，越南三文鱼到中国的销售量也猛增...”但由于中国是澳大利亚当下最大的贸易伙伴，通过第三国出口的方式其有效性和获利水平仍待进一步观察。