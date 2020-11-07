印度官员：尚未决定是否允许中企参与5G建设

主管日常事务的印度内政部副部长阿贾伊·库马尔·巴拉（Ajay Kumar Bhalla）11月6日表示，当局尚未就是否允许中国企业参与印度5G试点建设的问题作出决定。他指出，中国对印度现有网络的渗透广大。

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巴拉当天在参加活动时明确表示，印度政府正在采取特别的保障措施，以确保国家通信网络的安全和保障。“关于5G，政府在任何情况下都没有作出决定。还在讨论当中......什么时候允许，谁是被允许的供应商。这点是非常有道理的。现有电信硬件和软件的渗透太广泛了，”他在印度国防学院组织的钻石禧年网络研讨会上说。巴拉是在回答关于中国电信企业是否被允许参与印度5G试点建设的问题作出的以上答复。

巴拉指出，除非印度获得替代品，否则不能突然关闭现有的通信设施。“除非我们有可用的替代品，否则我们就不能关闭并说这个不被允许。但是政府一定可以作出特殊的保障措施，确保国家的通信系统的安全保障。我们现在有这样做，我们也在发展，我们一定能够处理好（这一问题）。”他说。

美国出于对安全的顾虑，禁止了华为参与该国5G网络建设，华盛顿也一直在向其盟友和伙伴国家施压，要求限制华为参与他国的网络升级进程。但印度尚未就是否打算对华为进行遏制或允许其参与该国即将到来的5G试点建设作出表态。

据《印度斯坦时报》 报导，印度电信部长普拉萨德（Ravi Shankar Prasad）此前曾表示，印度在允许华为参与即将到来的5G试验方面有对安全问题的顾虑。他说，“我们将对此采取坚定的观点。还有安全问题......关于他们参与5G，这不仅仅是技术问题......参与5G不应以开始实验作为条件”。他指出，“是否允许某家公司参与（5g建设），是一个复杂的问题，包括安全问题顾虑在内。”