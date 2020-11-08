昂山素季与缅甸2020第二届议会选举

缅甸2020年第二届议会选举11月8日星期天投票。昂山素季女士领导的全国民主联盟（NLD）曾在2015年上一次议会选举中，狂扫80%投入角逐的议席。由于没有对手，外界今年依然普遍看好昂山素季及其政党在新一届的选情。

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在缅甸，国务资政昂山素季女士(Aung San Suu Kyi )依然象征着民主开放，代表了平民百姓的声音。在缅甸境外，由于其在罗兴亚人遭种族清洗问题上无为，批评如雨而降。但在缅甸国内，情况完全相反，昂山素季的光环没有因此而受到损害。她不仅是国家统一的保障，也是应对军方的唯一壁垒。缅甸军方不仅在议会拥有25%的保留席位，还在政府里保留了三个部长职位：内政ˎ 国防和边境。

法国当代东南亚研究所（Irasec）的一名女学者Aurore.C在接受RFI法语记者Vincent.S采访时介绍说，昂山素季有合法性。她的父亲是缅甸英雄，也是缅甸军队的创始人。正是因此，她有能力和缅甸军方说得上话。最后，她长期为缅甸人民奋斗，缅甸人以她为荣。

昂山素季在2015年上台后，曾许诺要减少军队的影响力，与境内的反叛团体达成和平协议。但五年后，这还远远未能实现。出于安全因素，选举委员会下令，在一些敏感地区取消本次投票。这让外界认为，昂山素季只有一个想法，就是保证其在传统佛教徒选民中的主导权，而不顾其它小党和少数民族。

为此，一些昂山素季的前支持者对其少数民族政策感到失望。仰光的独立记者Ludivine.R在接受RFI法语记者Jelene.T采访时认为，昂山素季在缅甸最大族群缅族（Bamar）中的支持率极高，尽管，她几乎肯定能在11月8日星期天的投票中胜选，但缅甸少数民族的权利自2015年以来几乎没有太多的进步，若开邦（Arakhan）的冲突也还是社会上的话题。