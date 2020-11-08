日本举行“立皇嗣”仪式 天皇弟弟成为第一皇位继承人

自东京方面消息，日本皇室当地时间11月8日上午举行“立皇嗣之礼”仪式，现任天皇德仁的弟弟、秋筱宫亲王文仁正式成为日本皇位的第一顺位继承人。日本皇族代表、首相菅义伟等数十人出席仪式。

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据日本广播协会（NHK）11月8日报道，上午11时，整个仪式的核心“立皇嗣宣明之仪”在宫殿“松之间”举行，日本天皇德仁宣布立秋筱宫为皇嗣，接着秋筱宫发表成为皇嗣后的谈话。天皇当天表示，“根据皇室典范的规定，文仁亲王将作为皇嗣，并向国内外广泛宣示。”随后，身着皇太子装束“黄丹袍”的秋筱宫文仁亲王和妻子向天皇夫妇行礼致意，并承诺“会尽到自己的职责。”菅义伟也在随后发言并表示祝贺。仪式在约15分钟后结束。这是日本宪政史上，首次举行宣布天皇弟弟为皇位继承人的仪式。

“立皇嗣宣明之仪”后，德仁在“凤凰之间”授予秋筱宫守护皇嗣之刀“壶切御剑”；另一个重要仪式“朝见之仪”预定在下午4时30分举行。据介绍，“立皇嗣之礼”被定位为关于天皇皇位继承的最后仪式。该仪式最初拟定今年4月举行，但因新冠疫情影响被延期。为落实防疫对策，这次仪式上，除了德仁夫妇和秋筱宫夫妇外，其他与会人员都要求戴口罩。日本皇室上次确立皇嗣的仪式是1991年2月时， 德仁被立为皇太子的“立太子之礼”。日本现任天皇德仁生于1960年2月23日，是首位二战后出生的天皇，与皇后雅子育有一女。德仁的父亲明仁天皇已于2019年4月30日正式退位。

据悉，在上世纪90年代后期以来，日本皇室一度出现继承人危机，当时明仁天皇的两个儿子德仁皇太子和秋筱宫文仁亲王的下一代全是女儿，这种局面直到2006年秋筱宫文仁亲王之子悠仁亲王诞生，发生改变。