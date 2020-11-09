缅执政党称立法选举大胜 昂山素季料将继续执政

缅甸11月8日的立法选举投票活动已经结束，检票工作当晚已经开始。尽管最终结果需要好几天才会揭晓，但执政大党，昂山素季领导的全国民主联盟9日已经宣称大获全胜。所得议席数字甚至可能超过上届立法选举。

广告 继续浏览后续

尽管此前有估计认为，执政党在此次选举中成绩可能不如上一届国会选举，但全国民主联盟在投票次日宣布取得了压倒性胜利。该党发言人妙妞（Myo Nyunt）向法新社表示，该党甚至打破了在2015年选举时获得390个议席的记录。

多个人权组织质疑这次选举活动的正当性。尽管新冠疫情严重，但昂山素季政府坚持不取消或延后投票活动，同时又以安全为由，在一些少数族裔可能胜选的地区取消投票。有专家估计，大约两百万人无法参加这次投票活动。留在境内的罗兴亚人虽有60万之众，但因为政府拒绝承认他们的公民权，而被排除在选举活动之外。

欧洲联盟9日一方面肯定缅甸选民日前踊跃参加投票，而且投票活动顺利，另一方面也呼吁执政当局允许国内所有族群和不同信仰群体，包括罗兴亚人都能参加投票。

这是军政权2011年宣布解散后，缅甸第二次组织全国选举。前反对派领袖人物、1991年诺贝尔和平奖得主昂山素季领导的全国民主联盟在上次选举中已在国会获得390个席位，占总议席的大多数，成为执政党。昂山素季也成为该国的实际最高领导人。根据缅甸宪法，她无法出任由国会选举的总统一职，但由总统任命，以国务资政的名义实际掌管国家事务。

但由反对派领袖变成国家领导人的昂山素季的国际声誉迅速恶化，尤其是2017年起，缅甸境内伊斯兰信仰的罗兴亚人遭政府军追杀，超过70万罗兴亚人被迫逃往临近的孟加拉国。缅甸因此被指控“种族屠杀”罪行，被告上联合国最高司法机构国际法院。昂山素季曾亲自前往海牙国际法庭，为军队暴行辩护。

但显然昂山素季和她领导的全国民主联盟仍然在国内得到广泛支持。

倘若最终检票结果确认全国民主联盟获胜，昂山素季预计将继续执政。