印度莫迪人气不受Covid-19 疫情影响

印度东北部边境地区的贫困大邦比哈尔邦（BIHAR）的最新地方选举结果显示，Coronavirus疫情引发的卫生危机和经济灾害，尽管造成选情紧张激烈，但以莫迪总理为首的印度民族主义政党及其在地方上的执政盟友依然胜选。

广告 继续浏览后续

据本台RFI记者Sébastien.F周四（2020年11月12日）发自新德里报道，比哈尔邦的选民们有理由对上一届地方政府的工作感到愤怒。由于Covid-19疫情引发的卫生危机和封城措施，带来大量的失业。数百万在城市中的流动民工被迫返乡，造成地方上的卫生基础设施难以承受。

在本次地方选举中，印度执政联盟里的地方政党JDU遭选票惩罚，但莫迪领导的人民党（BJP）却得以加强。就此，新德里Ashoka阿育王大学的政治科学研究员Gilles.V在采访中分析指出，这是一个在印度变得越来越常见的话题，选民们不会因人民党与莫迪的行动后果对其评判，而是基于他们所体现的品格ˎ 价值观与思想。然而人民党与莫迪的力量不是只体现于一种思想。对印度教徒而言，这是一位具有印度心的王子；对中产阶级而言，这是一名想要拯救经济残局的人。加上民粹主义所赋予领袖人物的真正形象ˎ 品格和个人品质，优先于对他们行动后果的理性检验。

这一地方选举的胜利也可能是由于唯一另一大党-国大党目前处于衰落，在本次投票中表现失水准。