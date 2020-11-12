有鼓励金正恩不放导弹而邀请拜登访平壤求突破

美国中央情报局（CIA）前韩国任务中心主任安德鲁·金（韩国名：金成贤）11日表示：“如果朝鲜采取邀请拜登（美国总统当选人）访问平壤的破格举动，会受到瞩目。”被称为特朗普政府“美朝谈判幕后主角”的安德鲁·金，在当天举行的亚洲领导力大会(ALC)上说：“在新政府上台后的时期，用导弹吸引关注是朝鲜惯用的方法，所以这对让美国把朝鲜问题提升到优先顺序一事没有什么帮助。”

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据朝鲜日报今天报道称，在2020年11月11日举行的亚洲领导力大会上，安德鲁·金正指“金正恩挑衅行不通，要改变思路邀请拜登访问平壤”。消息说，一共会晤过朝鲜国务委员金正恩5次的安德鲁·金说：“（金正恩）不紧张，非常轻松地进行对话的样子，给我留下了深刻的印象。”

据安德鲁·金说：“金正恩提到金日成、金正日时，没有用爷爷、父亲的称呼，只使用了‘老一辈领导人’这个词。他是一个分得非常清楚的人。”对于他的妹妹——劳动党中央委员会第一副部长金与正，他在正式场合也只称其为“副部长”。对于金与正，据安德鲁·金评价说：“她是一个和蔼可亲、彬彬有礼、不讲究仪式的潇洒的人。”对于今年6月金与正接连对韩发表批判性谈话，他分析说：“她有必要在内部表现出不同的面貌。”认为此举的目标是“国内政治”。

被问到“如果在对朝谈判期间采取不同的应对方式会怎么样？是否有遗憾的瞬间？”时，安德鲁·金说：“不会有更好的结果。虽然不能打包票，但就像河内会谈时一样直接走出来的话，又会怎么样呢？”

关于2017年朝鲜用核武器和导弹暴走将韩半岛逼近战争边缘一事，安德鲁·金说：“这是从年初金正恩新年致辞时起就定下的朝鲜的剧本。”对于韩国总统文在寅亲自向朝鲜提议，而且一有机会就不断强调的停战宣言，安德鲁·金表示：“我认为停战宣言本身没有太大意义。（新加坡会谈时）讨论过，而且看起来最简单，所以韩国政府认为这是突破口。”

朝鲜日报说，对于韩国政府忙于确保让拜登对“韩半岛和平进程”给予支持一事，他建议说：“要等一段时间，观察拜登会制定什么样的对朝政策。”