第37届东盟峰会开幕 亚太15国RCEP协定即将签署受关注

第37届东盟峰会周四以视频方式在越南首都河内开幕，亚太15个国家及地区谈判多年的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）预计将会在峰会之际最终签署备受关注。

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第37届东盟峰会及相关会议从12日至15日以视频形式召开，峰会主题为“齐心协力，主动适应”，这是越南担任今年轮值主席国任期内的最后系列活动。越南国家主席阮富仲、越南总理阮春福在开幕式上讲话。阮富仲呼吁东盟应更加有效防控新冠疫情，复兴经济、确保区域与各国民众的生命与社会福利。

同时报道普遍关注峰会之际即将签署谈判多年的区域全面经济伙伴关系协定（RCEPR）。该协议一旦签署标志着世界集合人口最多、国内国民生产总值最大的地区贸易协议达成。

这项协定最初于2012年发起，被视为是中国对美国放弃地区协议谈判的回应。协议包含了东盟10国、中国、日本、韩国、新西兰和澳大利亚等15个成员国。

马来西亚贸易部长穆罕默德·阿兹明·阿里（Mohamed Azmin Ali）在东盟虚拟峰会开幕前夕表示：“经过八年谈判，历经流血、泪水和汗水，我们终于到了在本周日签署RCEP协议的时候” 。 越南总理阮春福在本周的峰会介绍性讲话中也确认即将签署该协议。

由于担心协议签署后中国廉价产品可能入侵其本国市场，印度在去年决定退出该协议。但新德里保留了可在此后考虑加入该协议。

法新社报道援引埃信华迈亚太地区首席经济学家拉吉夫·比斯瓦斯（Rajiv Biswas）表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国占全球GDP的30％，协议的签署将“成为该地区贸易和投资自由化的重要一步”。

协议是在受新冠疫情打击下东盟十国面临经济危机的背景下签署。同时，面对特朗普执政以来美国在多边自贸谈判中的态度消极，该贸易协定也被广泛视为中国扩大其在该地区影响力和确定主导贸易规则的工具。一些分析认为，在拜登当选美国总统后，他有可能承袭奥巴马时期的做法，让美国更多地参与亚太地区事务。