日本新冠病毒新增感染者再创历史新高

日本国内10月12日通报的新型冠状病毒感染者新增人数为1660人，超过8月7日的1597人，创历史新高，东京都12日新增确诊者为393例，上次东京都单日新增病例超过390例，是3个月前的8月8日。东京都11月13日新增感染人数为374人，连续3日超过300人。

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随着冬季的到来，日本新冠疫情日益严重，进入11月以来，连续3天突破千人，11月5日为1048人，11月6日1145人，7日1381人，10日又达1287人，11日感染1546人，12日达1660人，专家表示：新冠第三波已正式到来。

东京都12日召开了疫情监控会议，专家在会中指出，现在疫情正在开始急速扩大，必须保持高度警戒。

日本首相菅义伟9日在自民党高层会议上就新冠疫情指出：“新增阳性人数连日超过1000人。有必要以最大限度的警惕加以应对。”他还表示将充分扩充PCR检测体制。

日本感染症学会的理事长、东邦大学的馆田一博教授指出：“在北海道和大阪府，爱知县等感染者数都在增加，在全国也正在转为增加。特别在北海道出现感染者数超过100人的日子，感染正在迅速地扩大。如果感染进一步扩大，医疗崩溃就会渐渐变为现实，因此需要特别注意。”

北海道11月13日新型冠状病毒感染者达235人，12日感染236人。东京都现在新冠病毒感染者入院数为1054人，而病床数为2640张。