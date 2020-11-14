印外长:印度关切南海局势 部分行动、事件侵蚀区域信任

印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）11月14日参加东盟系列峰会时表示，印度对南中国海地区侵蚀信任的行动和事件表示关切。他指，拟议的《南海行为准则》不应影响第三方的合法利益。

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据《印度斯坦时报》消息，苏杰生当天在代表印度参加峰会时，概述了印方在南海问题上的立场。在与会的中国总理李克强的注视下，苏杰生指出，各方必须遵守国际法，尊重领土和主权完整，促进基于规则的全球秩序。在没有点名中国的情况下，他对南海 “破坏信任 ”的行动和事件表示关切，并指正在进行的关于拟议《南海行为准则》的谈判“不应损害第三方的合法利益，应完全符合《联合国海洋法公约》（UNCLOS）”。

此前，李克强在周四的中国与东盟峰会期间再次表达了中方致力于早日达成《南海行为准则》的态度。另在当天的发言中，峰会轮值主席越南总理阮春福讨论了如何加强该平台并使其更能应对新出现的挑战。苏杰生则重申了峰会作为领导人主导的论坛，就战略问题交换意见的重要性。他还强调，在后新冠疫情的世界中，需要加强全球合作，以应对恐怖主义、气候变化和病毒大流行等跨越国界的挑战。

苏杰生表示，各方对印太地区作为“以东盟为中心的综合有机海洋空间”的兴趣越来越大。他指出，东盟的印太前景与印度的印太海洋倡议之间的协同作用，并称，“如果致力于国际合作，协调各种观点永远不会成为挑战。”据悉，此次峰会通过了《河内宣言》和领导人关于海洋可持续性、流行病预防和应对妇女、和平与安全以及区域经济稳定增长的声明。