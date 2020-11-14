奥布莱恩参加东盟峰会 重申美国对自由开放印太长期承诺

美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert C. O'Brien）11月13日代表特朗普总统出席了第37届东盟系列峰会。他在此次的视频峰会上重申了美方对自由开放的印太地区的长期承诺。

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奥本莱恩是以特朗普特使的身份参加了这一原定在越南举行，但受疫情影响转于网络平台开展的峰会。据悉，这也是特朗普连续3年未有出席这个会议。奥布莱恩在发言中表示，特朗普很遗憾未能出席今次的在线峰会，但强调了美国与东盟地区联系的重要性。他在开幕式上说，“在这个全球危机的时刻，美国-东盟的战略伙伴关系变得更加重要，因为我们要共同对抗冠状病毒。”

奥布莱恩称赞东盟是美国的第四大贸易伙伴，去年双方的贸易额超过3540亿美元。他说，“我们深深感谢东盟伙伴为保持关键供应链开放、工厂运营和个人防护器具流动所做的努力。”他指出，美国已经为在东南亚防治新冠病毒贡献了8700万美元，包括提供呼吸机和个人防护装备等。讲话中，奥布莱恩强调美国与东盟的伙伴关系为双方10多亿人的繁荣、安全和福祉带来的巨大利益。“美国支持你们，我们知道你们支持我们，”奥布莱恩说。此外，他还重申了美国对自由开放的印太地区的长期承诺。

此外，同样出席了该峰会的日本首相菅义伟14日首度明确表示，将在11月15日签署《区域全面经济伙伴关係协定》（RCEP）。他称，“将宣传日本的立场，即包括印度将来参加在内，扩展自由公平的经济圈。”RCEP为全球最大贸易协定，预计15国将在11月15日签署，这些国家包括东盟10国及中国、日本、韩国、澳洲、新西兰。