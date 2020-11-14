曼谷再爆反对派示威 巨型白布写反政府字句盖民主纪念碑

泰国曼谷11月14日再有数以千人计人的示威活动出现，要求首相巴育下台及改革王室。数千名民众到民主纪念碑前，将写有反政府及要求改革王室制度标语的巨型白布覆盖纪念碑。

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据悉，这次示威由三个团体号召，警方估计出席者有2500人，派出5100名警员到场维持秩序。示威者唱歌跳舞批评政府，他们要求总理巴育下台，改革泰国王室。有示威者在现场发言时批评巴育欠缺能力，“泰国无法进步，就是因为巴育。” 示威者还将当日的集会命名为“暴民节”，以嘉年华会的形式进行。参与学生和示威者以墨水笔或喷漆，在巨型白布上写上反政府字句，又合唱著名歌剧《悲惨世界》歌曲《民众呐喊》的泰文版本，以及举起反政府示威的标志、象征反抗威权独裁的“三指礼”手势。

同日，国王玛哈·哇集拉隆功夫妇出席了曼谷市郊一个地铁站的揭幕仪式，也吸引数以千计王室支持者到场等候，有支持者表示“有些人想他下台，但我们要走出来支持他，显示所有泰国人都爱他。”值得一提的是，泰王车队经过示威者集会场地时，不少示威者高举“三指礼”手势回应。日前，“我们都一样爱他们，” 哇集拉隆功对英国第四频道新闻的记者说。当被问及是否愿意妥协时，国王回答说，“泰国是妥协之地。”