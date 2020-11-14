米歇尔：亚洲安全即是欧洲安全 南海应强化以规则为基础的国际秩序

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）11月13日代表欧盟出席2020年东盟商务与投资峰会时表示，欧盟与东盟在抗击气候变化，促进贸易发展和强化双方安全等问题上相互需要，并指需要强化以规则为基础的国际秩序和对国际法的尊重，从乌克兰一直到南中国海。

广告 继续浏览后续

分析人士指出，米希尔代表欧盟参加此次东盟峰会显示出欧盟越来越对亚太地区问题的重视。他在发言中表示，“在这些困难时期，欧盟和东盟需要彼此：在抗击新冠病毒大流行、促进贸易和经济、应对气候变化以及加强我们的安全方面。”他指出，欧盟和东盟需要在数字化发展和气候变化问题上加强合作。他表示，欧盟将提供东盟新提出的绿色融资机制所需的12亿欧元中的至少一半，并共同致力于达成欧盟-东盟绿色协议，在可再生能源、生物多样性和气候问题上携手合作。

米希尔强调，欧盟与东盟的商品贸易额几乎占世界商品贸易总额的一半。他说，“我们在全球复苏中负有共同责任。复苏的基础是原则和共同的价值观。在开放的市场、自由和公平贸易、公平的竞争环境和法律确定性的基础上。欧洲希望加强其战略自主性，同时保持对国际贸易的开放。”他续指，“战略自主不是保护主义。欧盟是一个强大的全球参与者，与世界各地的伙伴：美国、中国、非洲都有牢固的关系。我们与亚洲有着强大的伙伴关系，我们希望加强这种关系。”

米希尔说，“我们欧盟与日本、韩国、越南和新加坡的贸易协定为我们的共同贸易提供了重要的推动力。它们将有助于推动我们的复苏。我们正在谈判更多的亚洲和太平洋地区的贸易协定--从新西兰、澳大利亚到印度尼西亚。我们的目标是最终实现欧盟-东盟自由贸易协定。”他指出，欧盟仍然是东盟最大的外国直接投资存的来源。

米希尔在发言中还重申了坚持多变主义的重要性。他说，“我们需要加强以规则为基础的国际秩序和对国际法的尊重----从乌克兰和东地中海到南中国海。 ”他续称，“我们的经济和社会相互关联，亚洲安全就是欧洲安全。我们随时准备发挥我们的作用。”米歇尔说，“我们与东盟的伙伴关系是我们在亚洲政策的核心。一个强大的东盟完全符合欧盟的利益。它为该地区提供了稳定，并推动了该地区公民们的繁荣。”他指出，“一个强大的东盟是一个志同道合的多边主义伙伴。我们希望进一步提升我们的伙伴关系，使之成为真正的战略伙伴。”

米歇尔说，“在这个全球不确定的时代，我们对基于对话和相互理解的多边、基于规则的秩序的共同承诺比以往任何时候都更有意义和更重要。”他谈到，“欧盟和东盟有着越来越多的共同利益和国际目标。我们的关系已经取得了积极的进展。 我相信，我们将制定一项雄心勃勃的议程，促进更密切的关系，并进一步深化我们的关系。”