美日防长通话 确认钓鱼岛属《美日安保条约》适用范围

美国代理国防部长米勒（Christopher Miller）与日本防卫大臣岸信夫11月14日举行了电话会谈。会谈中，双方在谈及钓鱼岛问题时表示，确认钓鱼岛是美国对日本防卫义务的《日美安全保障条约》第5条适用对象。

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《日美安全保障条约》第5条规定，各缔约国宣誓在日本国施政的领域下，如果任何一方受到武力攻击，依照本国宪法的规定和手续，采取行动对付共同的危险。2010年9月，钓鱼岛海域发生撞船事故之际，时任美国国务卿希拉里明确表示钓鱼岛适用于该条约。之后，奥巴马也曾表达过同样的看法。

来自美国国防部的消息指，米勒在与岸信夫的通话中，重申美日同盟仍是印太地区防卫和稳定的基石。他还就岸信夫最近被任命为日报防卫大臣表示祝贺。两国防长同意继续推进正在进行的关于应对新冠肺炎疫情、印太地区安全问题以及在太空和网络等新领域继续合作的讨论。

日本防卫省的消息指，两国防长就包括朝鲜在内的东海、南海和印太地区的局势交换了意见，并确认日美两国将继续为地区和平与稳定紧密合作。岸信夫通过推特写道，通话中很有意义的是，尽管美国国防部长换了，“但美日之间的伙伴关系依然牢固，美日已经做好了应对任何情况的准备”。

对于中国在东海、南海扩大军力一事，共同社引述岸信夫在电话中表示，反对以力量企图片面改变现状的情形。此外，岸信夫与米勒都同意钓鱼岛列屿适用《日美安全保障条约》第5条，美国有协防的义务。日本防卫省透露，岸信夫和米勒亦讨论了朝鲜议题以及日本的新导弹防御计划。他们同意日本及美国会持续合作，打击朝鲜进行“船对船”的方式在海上转移物资，这是为联合国安全理事会禁止的。两人也对朝鲜的导弹发展计划分享各自的关注。