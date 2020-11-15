亚太15国今签署RCEP学者：台湾经济将被边缘化没有出路

历经八年磋商，亚太地区15个国家今天在东南亚国协峰会签署了「区域全面经济伙伴关系协议」（RCEP），一个涵盖中国与日韩纽澳共15国的全球最大自由贸易区就此诞生。透过这个协议，位居要角的中国大陆，经济更受激励，缺席的台湾和美国，则面临在亚太地区边缘化的风险及更多竞争的考验。

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一名参与谈判的官员透露，RECP着重在降低关税，强化具有共同原产地规则的供应链，设定知识产权保护的共同规则，及松绑商务签证规定，但没有触及劳工权益或环境保护。

至于「区域全面经济伙伴关系协议」（RCEP）签署实施后，对台湾的经济会有多大的冲击？台湾行政院前政务委员朱云鹏及国发会前主委林祖嘉预测，台湾将长期被拒于各项区域整合之外，完全没有出路。

两位学者都认为，RCEP生效后，台湾会出现两种效应，一是失业率升高、二是平均薪资停滞或下降。林祖嘉说，制造业对外市场萎缩，就无法创造高报酬的薪资；另一方面，传统产业退出的劳工，短暂失业后可能转到服务业，原已偏低的服务业工资将进一步拉低，造成更持久的低薪效应。

台湾外交部承认，RCEP由中国主导，台湾要推动加入有实际困难，CPTPP才是台湾推动加入区域经济整合的重点目标，目前正在积极争取中。CPTPP是「跨太平洋伙伴全面进步协议」，本来是由美国、日本、加拿大等11个国家发起，但美国总统特朗普上任后宣布退出。

国民党立委曾铭宗表示，RCEP的会员国是台湾经济贸易往来最大的区域，但因为是中国大陆主导，台湾不可能加入，因此政府应该要极力争取加入CPTPP，CPTPP在2018年生效，成员国占台湾对外贸易总额约25%，对台湾参与区域经济整合非常关键。

RCEP涵盖的自贸区横跨15个国家超过20亿人口，经济规模将近26兆美元，约占全球GDP 30%，以GDP而言，将是全球最大的贸易协议。RCEP贸易额也约占全球的三分之一。

RCEP成员国包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、寮国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南10个东协国家，另加上中国、日本、韩国与纽澳。