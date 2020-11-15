亚太15国20亿人「区域全面经济伙伴协定」签订 没有美台

历经8年磋商，亚太15国今天在东南亚国协峰会签署「区域全面经济伙伴关系协定」（RCEP），一个涵盖中国与日韩纽澳共15国的全球最大自贸区就此诞生。RCEP成员国包括汶莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南10个东协国家，另加上中国、日本、韩国与新西兰和澳大利亚。

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据法新社今天报道说，RCEP在越南签了，越南总理说有助疫后经济复苏。东协峰会今天举行第4次RCEP领导人会议，正式签署这项自由贸易协定，受到疫情影响，这场会议以闭门视讯形式进行。RCEP各国贸易部长在摄影机前一一签署协定，各国领袖依序站在他们后方，贸易部长们并向镜头展示胜利的成果。

据越南总理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）说：「RCEP很快将由签署国批准并生效，为COVID-19大流行后的经济复苏做出贡献。」越南方面表示，RCEP将占全球经济规模30%，涵盖全球30%人口并触及22亿消费者。

历经8年谈判，涵盖东南亚国家协会（ASEAN）10国，再加上中国、日本、南韩、纽西兰和澳洲签署的RCEP，将成为以国内生产毛额（GDP）而言，全球最大的贸易协定。

据印尼贸易部长上周说，未来两年内，一旦有足够签署国批准RCEP，这项协定即将生效。

多个签署国当前正在为严峻的疫情奋战，他们希望RCEP有助减轻疫情造成的经济损害。印尼最近陷入20年来首度衰退；菲律宾最新一季的经济表现则比上年同期萎缩11.5%。

新加坡国立大学商学院（National University of Singapore Business School）贸易专家卡布里（Alexander Capri）说，RCEP巩固了中国围绕着一带一路倡议、更为广泛的区域地缘政治野心。「这是一种互补元素」。

这项降低关税壁垒并开放区域内服务贸易的协定，并未包括美国在内。身为RCEP原始谈判国之一的印度，则以忧心中国货大举倾销为由在去年退出协议，但RCEP仍为印度日后加入敞开了大门。

据法新社说，东协峰会今天举行第4次「区域全面经济伙伴关系协定」（RCEP）领导人会议，正式签署这项自由贸易协定。RCEP涵盖的自贸区横跨15个国家逾20亿人口，经济规模达近26兆美元，约占全球GDP30%，以GDP而言，将是全球最大的贸易协定。RCEP贸易额也约占全球的三分之一。

RCEP涵盖议题包括货品交易、服务、投资、经济与技术合作、智慧财产权、原产地规则、竞争与争端解决等，但未涉及环保与劳动权。