平壤推自力更生 对拜登当选冷漠

美国民主党总统候选人拜登胜选已过一周，但是朝鲜至今没有对此做出回应。截至15日上午8时，朝鲜媒体仍未提及美国大选，也未向美国发出消息。据韩国专家认为，预计朝鲜会发出信息庆祝拜登当选，以展现正常国家的面貌。但若信息中包含对朝美关系的过度期待，将与其自力更生的政策发生冲突，因此朝鲜将向美方发出较为冷漠的信息。

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据韩联社今天报道称，朝鲜对美国大选结果已沉默一周。朝鲜至今没有对美国大选做出回应。截至15日上午8时，朝鲜媒体仍未提及美国大选，也未向美国发出消息。

据该报道，在2016年美国大选结束两天后，《劳动新闻》未提及当选者特朗普的名字，仅用了“新政府”这一措辞。朝媒分别在2012年大选结果发布三天后、2008年两天后报道相关消息。2005年，朝鲜在美国大选结果发布五天后提到“连任的美国总统”。2000年，朝鲜在美国大选11天后才报道“美国于7日举行总统选举，截至目前结果没有出炉”。在最高法院裁定乔治·W·布什当选总统后，朝鲜于4天之后的12月17日报道了最终结果。

朝鲜此次未回应美国大选可能基于类似的理由。因为特朗普提出多起诉讼，不服大选结果。而且特朗普和朝鲜国务委员会委员长金正恩关系比较亲密，但是拜登曾谴责金正恩，两人关系不太友好。有观点认为，鉴于美国国内也尚未对大选得出最终结论，朝鲜没必要过早提及拜登。

韩联社说，朝鲜今后对美国大选做出的第一反应为何引人关注。庆南大学远东问题研究所教授金东烨（音）表示，预计朝鲜会发出信息庆祝拜登当选，以展现正常国家的面貌。但若信息中包含对朝美关系的过度期待，将与其自力更生的政策发生冲突，因此朝鲜将向美方发出较为冷漠的信息。