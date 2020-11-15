日本同时面对第三波Covid与冬季流感

Covid-19第三波疫情已在日本开始，每天有上千人确诊。此外，日本当局还得小心应对冬季流感。

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在日本， Covid-19的第三波疫情已出现。新感染者人数与日俱增。当局同时还得应对冬季流感，医学界称之为“双疫大流行”。

综合本台RFI记者Bruno.D周日（2020年11月15日）发自东京的报道，日本政府已把疫情警报提升到最高等级。第三波Covid-19疫情才刚开始，新感染病例就已超过了今年夏季-第二波疫情的高峰时段。此外，日本还正应对着冬季流感的来袭。

民调显示，八成日本人对这一情况感到不安或极度不安。在东京街头，一名日本妇女表示，室外开始冷了，人们开窗少了，病毒传播加速。这名妇女身边的一名男士则说，这个冬季，就算遵守社交距离，就算戴着口罩，还是有可能会得病，染上流感。由于这种糟糕的双流行。这让人不安。

日本同时应对两种卫生威胁不易

另一位妇女表示，整个亚洲都缺抗流感疫苗。而且，它（疫苗）好像还不太有效。今年真的不是时候。另一位日本女士说，大家本应该打流感疫苗，但人们担心在拥挤的医疗诊所感染到Covid-19。同时应对两种卫生威胁不容易。专家们提醒日本政府，如果流感疫情也变得失控，医院很快就会有人满为患的风险。

日本第三波Covid疫情来势汹汹

日本感染Covid-19病毒的确诊患者总人数已接近12万，死亡人数接近两千。东京ˎ 大版ˎ 北海道等地的疫情都很严峻。一些地方发出了医疗警报，呼吁医疗机构增加专用病床。

东京都日前召开了疫情监控会议，专家指出，现在疫情正在开始急速扩大，必须保持高度警戒。日本现在每天都有上千人确诊。