菅义伟在东亚峰会言及日本在东海的主权遭侵犯

2020年11月14日晚，日美中韩和东盟（ASEAN）成员国等18国参加的东亚峰会14日以在线形式召开，日本首相菅义伟、中国国务院总理李克强、东盟十国领导人以及俄罗斯总统普京、韩国总统文在寅、日本首相菅义伟、澳大利亚总理莫里森、新西兰总理阿德恩、印度外长苏杰生、美国总统国家安全事务助理奥布莱恩等与会。越南总理阮春福主持会议。

广告 继续浏览后续

在会上，日本首相菅义伟以最近中国在钓鱼岛的活动为背景，指出在东海侵犯日本主权的活动在持续。

菅义伟就南海和东海局势指出：“发生了与法治、开放性逆向而行的举动”。他还就香港局势表示“严重关切”。日本政府透露，围绕南海局势，多国相继表示关切。

菅义伟进一步谈及“南海九段线”的海洋区域，指出：中国所主张的历史性的权利是不具备法律根据的。

他谈及荷兰海牙常设国际法庭（PCA）2016年的判决指出：该判决是最终的、对纷争的当事国据有法律的约束力。

菅义伟在峰会上还就香港问题要求“在一国两制下维持自由开放的体制”。

中国国务院总理李克强强调，东亚的发展繁荣离不开南海的和平稳定。今年以来，南海已成为地区国家开展经贸往来和抗疫物资运输的重要通道，始终保持了畅通、安全、便捷。中方维护南海和平稳定的决心坚定不移。我们坚定维护和促进国际法治，将一如既往同东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，稳步推进“南海行为准则”磋商。

代表美国总统特朗普出席峰会的总统国家安全事务助理奥布莱恩点名中国，批评中国“威胁湄公河地区及南海的和平稳定、他国主权的行动”。