菅义伟与国际奥委会主席举行会谈

访日的国际奥委会（IOC）主席巴赫16日与日本首相菅义伟举行会谈，就东京奥运会表示“希望使这次盛会成为在新冠疫情后的世界代表人类合作与团结之力的象征”。

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菅义伟表示“决心在明年夏季举办奥运会和残奥会，以此证明人类战胜新冠病毒，并希望向全世界展示东日本大地震灾后重建成果。”

菅义伟与巴赫就由于新冠病毒感染扩大延期到明年举办的东京奥运会和残奥会的安全举行达成一致。

菅义伟表示：“包括观众入场在内，正在研究种种方案，巴赫则表示：为确保来日的选手和观众的疫苗而努力。

巴赫表示：为了实现安心、安全的大会将与日本紧密合作尽全力工作。

会谈进行了约30分钟。会谈后，菅义伟首相表示：这是一次极其有意义的会谈。

巴赫表示：明年夏天东京奥运会和残奥会会取得很大的成功，我们双方的方向性完全一致。

对于新冠的预防措施，我们研究了所有能够想象得到的措施，保证对于所有的人来说，都会成为安全的大会。

对于进入体育场的观众限制将在明年春天最后决定，但是巴赫指出：我们确信能够让观众进入体育场。

巴赫会长还在11月16日，在东京都新宿区的日本奥林匹克运动会博物馆，向安倍晋三前首相授予称赞安倍为奥林匹克运动的发展贡献的“奥林匹克功勋章”。向日本人受此勋章是时隔4年第63人；作为历代首相则为首次。