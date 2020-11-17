日澳原则上达成历史性防卫条约 菅义伟：希望加强两国合作

自东京方面消息，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）与日本首相菅义伟11月17日共同宣布，两国“在原则上”达成了一项具有突破性的防卫条约，其将促进两国的军事合作与联系。

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莫里森和菅义伟当天在东京举行首次面对面会谈后，宣布“在原则上”达成了《互惠准入协定》（RAA）。该协定提供了允许日本和澳大利亚军队访问对方国家并进行训练和联合行动的法律框架。它将为日澳联合训练与演习、情报共享、国防工业合作提供便利，也是日本与除盟友美国之外的国家签署的首份类似协定，标志着两国“准同盟”关系迈出实质性的一步。

据悉，日澳官员们花费了6年的时间对该协定进行谈判。莫里森称赞，这一协定是 “日本和澳大利亚关系史上的关键时刻”。“《互惠准入协定》的意义不容低估，”他说。莫里森表示，“它将成为澳大利亚和日本在更不确定的战略形势下，应对本地区日益严峻的安全环境的一个重要支柱。"防务官员认为，该协定将有助于促进两国之间的合作，包括在争议日益加剧的南海和东海海域的合作。这也表明，日本越来越愿意与美国以外的国家建立防务关系，并在该地区发挥更为强硬的作用。

近年来，日本和澳大利亚已经提升了防务合作的节奏。本月早些时候，两国与美国和印度一起参加了马拉巴尔海军演习。莫里森说，这一协定的达成将使得更多类似马拉巴尔演习形式的行动出现。他说，“我们期望以多种形式增加我们的区域合作--马拉巴尔演习已经与美国和印度一起进行，我们期望进一步扩大我们在这些领域的合作。”

值得一提的是，澳方希望确保在日本犯下严重罪行的任何来访的澳大利亚国防军成员，到达日本后将不会面临死刑。但日本官员不愿意给出这一承诺。目前双方已经同意建立一个机制，逐一个案解决这个问题。但外界尚还不清楚该机制是什么，也不清楚它将如何运作。莫里森说，“我们能够解决这个问题，确保澳大利亚能够履行我们在这个问题上的所有国际义务”。

莫里森说，“在我们解决这个问题的过程中，这一直是我们的一个关键因素。”他说，“我们很高兴这一点能够与日本政府一起努力，我感谢菅义伟首相和他的前任安倍晋三首相走到了这一步。”该协定不需要澳大利亚联邦议会批准，但需要日本国会批准。此外，莫里森还邀请菅义伟明年访问澳大利亚，以正式签署协议。

菅义伟当天则通过推特写道，“今天，我与澳大利亚总理莫里森举行了一次首脑会议。 我感到高兴的是，我们已经就《澳大利亚-日本便利化协定》的广泛框架达成一致，我们一直在谈判该协定，以便将我们的安全和防务合作提高到一个新的水平。 我们将继续与我们志同道合的朋友莫里森总理密切合作，实现 ‘自由开放的印太地区’。”