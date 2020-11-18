日美共同开发的迎击导弹首次成功拦截洲际导弹

美国国防部导弹防御局17日宣布，日美共同开发的搭载在宙斯盾舰上的拦截导弹“SM-3 BLOCK 2A”首次成功实施了洲际弹道导弹（ICBM）拦截试验，从舰上发射的拦截导弹成功拦截洲际导弹尚属首次

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今年10月10日是朝鲜劳动党建党75周年纪念日，朝鲜举办了一场盛大的阅兵式。朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长、武装力量最高司令官金正恩在平壤出席阅兵仪式。

这次阅兵式首次推出过去从未对外展示的新型洲际弹道导弹，也是朝鲜两年来首次对外展示远程武器。这种需要用11车轴车运载的导弹一旦部署，将是世界上一种最大型的洲际弹道导弹。”。朝鲜阅兵式同时展示了火星-15洲际导弹，这是目前朝鲜试验过的射程最远的导弹，可以到达美国本土，而最大型的洲际导弹的射程可能更远。

而美国这次成功地发射的拦截导弹有望显著提升美国的对洲际导弹的拦截能力，美军计划尽快投入实战配备，以减轻朝鲜的洲际导弹的威胁。

在美国从特朗普政权向拜登政权转移的过程中，这次发射显示从舰上发射的拦截导弹也能成功拦截洲际导弹，以此牵制朝鲜。

该导弹是日本三菱重工与美国雷神技术公司一同开发的。夏威夷时间16日下午，从夏威夷近海的宙斯盾舰发射的SM-3 BLOCK 2A，成功拦截了从太平洋马绍尔群岛发射的ICBM模拟靶弹。