美日印澳举行马拉巴尔联合军演第二阶段演习 美印航母参与

由印度海军主办、美国海军、皇家澳大利亚海军以及日本海上自卫队参加的“马拉巴尔-2020”联合海上军演第二阶段演习于11月17日正式开始，演习将持续到20日，演习地点位于阿拉伯海北部。此前的11月3日至6日，第一阶段演习已经在孟加拉湾完成。与第一阶段相比，第二阶段的演习更为复杂，印度海军“维克拉马蒂亚”号航空母舰和美国海军“尼米兹”号航空母舰均有参与。

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印度海军发言人16日表示，第二阶段演习将见证围绕“维克拉马蒂亚”号航母打击群和“尼米兹”号航母打击群为中心的海上联合行动。两艘航母将与参与演习的其他水面舰艇、潜艇和飞机在未来四天之内开展高强度行动，其中包括跨甲板飞行行动以及米格-29K战斗机、F-18战斗机和E-2C预警机参加的高端防空演习。此外，还将进行高端水面战和反潜战演习、武器射击等，以进一步增强四国海军之间的互操作性和协同性。

今年是始于1992年的“马拉巴尔”联合军演的第24次演习，皇家澳大利亚海军也应邀重新参加该演习。“马拉巴尔是在高端演习中展示我们战略伙伴关系实力的重要机会，”美海军第11航母打击群指挥官柯克（Jim Kirk）少将说。“尼米兹打击群团队很感谢加入我们的澳大利亚、印度和日本伙伴，并提高我们的准备和相互操作性。”

“我们期待着演习的第二阶段，因为它将为巴拉瑞特号提供一个以现代、领先的海上能力进行操作的机会”，安扎克级导弹护卫舰，澳大利亚皇家海军舰艇巴拉瑞特号（HMAS Ballarat）指挥官皮萨尼（Anthony Pisani）说。“我们不断变化的海上和安全环境强调了与我们的亲密伙伴合作的必要性，以促进我们在自由、开放和繁荣的印度太平洋地区的集体利益，”皮萨尼表示。

印度海军参加演习的包括“维克拉马蒂亚”号航母及其搭载的战斗机和直升机联队、驱逐舰“加尔各答”和“钦奈”号、隐形护卫舰“塔尔瓦尔”号、补给舰“迪帕克”号以及搭载的直升机、潜艇“坎德里”号以及P-8I反潜巡逻机。美国海军参演的包括“尼米兹”号航母及其护航军舰“普林斯顿”号巡洋舰和“斯特雷特”号驱逐舰，另外，美军的P-8A反潜巡逻机也将参演。澳大利亚参演“巴拉特瑞”号护卫舰及其搭载的MH-60直升机。

印度媒体在报道第二阶段演习时仍然不忘提到中国，称此次演习正值中印在边境地区发生军事对峙之际。此外，印媒还指出，在11月6日的一次活动中，海军参谋长卡兰比·辛格（Karambir Singh）说，“大国竞争正在印度洋地区非常有力地进行，印度海军加强了在印度洋地区的监视和活动，以制止中国的野心”。