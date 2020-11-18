美海军部长呼吁重建第一舰队 部署印太制衡中国

美国海军研究协会新闻（USNI News） 11月17日报导指，美国海军部长肯尼思∙布雷斯韦特（Kenneth Braithwaite）呼吁美军在印太地区（或许基于新加坡），建立一支新的海军舰队，以更全面地应对美军印度太平洋司令部面临的挑战。

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布雷斯韦特表示，“我们想建立一支新的美军舰队。我们希望把这支舰队部署在印度洋和太平洋之间的十字路口，我们要真正在印度-太平洋地区留下足迹。”他续指，“我们不能单纯依靠在日本的第七舰队，我们必须寻求我们的其他盟友和伙伴，比如新加坡和印度，上帝保佑，如果我们有一天有被卷入任何争端的话，这将是非常重要的。”布雷斯韦特提出，“更重要的是，它可以提供更强大的威慑力。因此，我们将建立第一舰队，我们将把它部署在，或是新加坡位于的瓶颈口，我们将寻求使它更具有远征性，并将它巡航横跨太平洋，直到我们的盟友和伙伴看到它能最好地协助他们以及协助我们自己。”

布雷斯韦特说，自己还没有机会与美国国防部代理部长克里斯托弗-米勒（Christopher Miller）谈论这个计划。不过一位五角大楼官员向USNI新闻透露，布雷斯韦特早在几个月前就提出了重新组建第一舰队的想法，并与刚刚被特朗普解雇的前美国国防部长马克·埃斯珀（Mark Esper）进行过会谈，据称埃斯珀也赞同了这个提议。

报导称，布雷斯韦特是在星期二举行的海军潜艇联盟的年度研讨会上宣布了他的这番意图。值得关注的是，他在演讲一开始就提到，“中国已经向全世界展现了他们的‘侵略性’。”他进一步指出：“我敢说，自1812年美英战争以来，美国的主权还从未遭遇过我们目前所看到的这般压力。”布雷斯韦特称，将在未来几周访问印度，讨论两国共同面临的“安全挑战”，他明确表示，“美国是无法单独与中国抗衡的，太平洋地区乃至全球各国需要在军事和经济上相互提供帮助，才有机会让针对中国的威慑奏效。”

历史上，美海军第一舰队1946年开始早期运作，于1948年投入作战状态 。第一舰队原所属美国太平洋舰队，主要是负责西太平洋地区。1973年2月1日正式除役，其责任由第三舰队接替。海军上将 切斯特·威廉·尼米兹是（Chester W. Nimitz）第一舰队的首任指挥官。