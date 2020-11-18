莫迪致电拜登谈印太合作 印外长：边境和平安宁是中印关系基础

印度总理莫迪11月17日致电日前宣布当选下任美国总统的民主党人拜登，并在18日通过推特发出帖文指，他与拜登重申了印美战略关系的坚定承诺，并讨论新冠疫情、气候变迁、印太地区合作等优先课题。此外，印度外交部长苏杰生（S.Jaishankar）星期二在参加智库活动时表示，两国边境地区的和平、安宁是中印关系发展基础。他说，中印之间签有书面协议，规定不得将大量部队派入边境地区，而且这些协议已经遵守了30年。

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莫迪在随后的推文中写道，“我也转达了对美国副总统候选人贺锦丽的祝贺，她的成功是印度裔美国人的骄傲，也将会和是强化印度与美国关系的重要来源。”贺锦丽的母亲来自印度，父亲来自牙买加，是首位成为加利福尼亚州司法部长的印裔美国女性。

周二早些时候，苏杰生在参加智库活动时表示，对印美关系从美国一届政府顺利过渡到另一届政府充满信心。他说，克林顿、小布什、奥巴马和特朗普是四位相当不同的美国总统，但他们都致力于强化美国与印度的关系。他续指，当选总统拜登对印度来说不是陌生人，印度曾经跟担任美副总统以及国会参议院外交关系委员会主席的拜登打过交道。

另在谈到对华问题时，苏杰生说，中印两国关系全面发展的基础是边境的和平与安宁。他称，“现在，如果这一点受到干扰，就像房子的地基被侵蚀或断裂，而上层建筑的其余部分仍然没有改变，那就不可能。我认为我们正在经历一个与中国关系紧张的时期”。他续指，“我的希望是，关系那头的人明白发生的事情的严重性”。此外，苏杰生在发言中还提到了中印两国为确保实际控制线沿线 (LoC) 的和平与安宁而签署的一些协议。